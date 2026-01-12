Addio Rolland Courbis: il calcio francese piange un’icona.

- Advertisement -

Il panorama calcistico francese è nuovamente avvolto da un velo di tristezza, a pochi giorni dall’improvvisa scomparsa di Jean-Louis Gasset.

A piangere Rolland Courbis, figura poliedrica e carismatica che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto del calcio francese, a soli 72 anni.

La notizia, diffusa da RMC, emittente per cui Courbis ha ricoperto il ruolo di consulente sportivo dal 2005, risuona come la perdita di un’epoca, di un modo di intendere il gioco e di un vero e proprio personaggio.

Rolland Courbis non fu semplicemente un calciatore o un allenatore; fu un’incarnazione di un calcio pulsante, fatto di passione, talento e un’inconfondibile verve comunicativa.

La sua carriera, costellata di successi e di battaglie, ha attraversato decenni di evoluzione calcistica, testimoniando trasformazioni profonde e lasciando dietro di sé un retaggio di ricordi indelebili.

La sua avventura come calciatore, pur non culminata in trionfi individuali clamorosi, lo ha temprato e gli ha fornito una solida comprensione del gioco, affinando il suo acume tattico e la sua capacità di leggere la partita.

L’esperienza da allenatore, invece, lo ha consacrato come una delle figure più controverse e, al contempo, ammirate del calcio francese.

L’esperienza all’Olympique Marseille, in particolare, rimane impressa nella memoria dei tifosi, un periodo di alti e bassi, caratterizzato da un calcio spesso spettacolare, ma anche segnato da tensioni e polemiche.

La sua guida al Bordeaux, con la conquista di un titolo di Ligue 1, rimane un momento di gloria che ha contribuito a consolidare la sua reputazione di allenatore capace di estrarre il meglio dai suoi giocatori.

Al di là dei risultati, ciò che ha reso Courbis unico fu la sua personalità.

Un uomo dai modi diretti, spesso provocatorio, capace di scatenare passioni e di generare discussioni animate.

La sua presenza, sia in campo che in televisione, era un evento, un’esplosione di energia e di entusiasmo che contagiò chiunque lo ascoltasse o lo vedesse.

La scomparsa di Rolland Courbis lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio francese.

Non si tratta solo della perdita di un uomo, ma anche della fine di un’epoca, di un modo di vivere il calcio con passione, autenticità e un pizzico di follia.

Con lui, scompare un pezzo di storia, un personaggio che ha saputo interpretare il calcio con verve e carisma, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare le generazioni future.

La sua voce, il suo entusiasmo, la sua visione del gioco, rimarranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di seguirlo.