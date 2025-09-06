Alcaraz batte Djokovic: una rimonta storica agli US Open

Carlos Alcaraz ha compiuto un’impresa monumentale agli US Open, superando Novak Djokovic in tre set (6-4, 7-6, 6-2) e assicurandosi un posto in finale, un traguardo che lo pone a un passo dalla riconquista del primato mondiale, attualmente detenuto da Jannik Sinner.

La vittoria non è solo il risultato di una performance atletica di altissimo livello, ma segna una sorta di resa dei conti dopo l’amara sconfitta subita per mano del serbo ai quarti di finale dell’Australian Open.

La partita ha rappresentato un confronto generazionale e stilistico affascinante.

Alcaraz, con la sua energia prorompente e il suo tennis aggressivo, ha sfidato la leggendaria resistenza e la meticolosa strategia di Djokovic.

Quest’ultimo, pur dimostrando ancora una volta la sua ineguagliabile capacità di adattamento e la sua abilità tattica, ha mostrato segni di affaticamento, sia fisico che mentale, amplificati dalla pressione di fronte all’ascesa di un avversario così determinato.

L’incontro non è stato un monologo.

Il primo set, segnato da un break iniziale cruciale per Alcaraz, ha dato il tono alla partita.

Il secondo ha visto Djokovic tentare una rimonta, spingendo il match al tie-break, ma l’intensità dello spagnolo si è rivelata insormontabile.

Il terzo set è stato un rapido, e impietoso, epilogo, con Alcaraz che ha sfruttato al meglio il momento di vulnerabilità del suo avversario.

La statistica ha offerto un ulteriore elemento di significato alla vittoria di Alcaraz: prima di lui, nessun giocatore era mai riuscito a rimontare uno svantaggio di due set a uno contro Djokovic in un torneo del Grande Slam.

Questo record infranto sottolinea l’importanza del momento e la forza interiore dimostrata dallo spagnolo.

La chiave del successo di Alcaraz risiede nella sua capacità di variare il gioco, sfruttando al meglio le accelerazioni e i cambi di direzione che hanno messo a dura prova la reattività del campione serbo.

Djokovic, consapevole della pericolosità dello spagnolo, ha tentato di limitare i suoi spazi, costringendolo a colpire da posizioni scomode e a rallentare il ritmo del gioco.

Tuttavia, la freschezza atletica e la determinazione di Alcaraz hanno prevalso.

Al termine dell’incontro, Alcaraz ha espresso la sua gioia e il suo rispetto per l’avversario, riconoscendo di non aver disputato la partita perfetta, ma apprezzando il significato di aver raggiunto la finale.

La sua performance non solo lo proietta verso l’agguantare il numero uno al mondo, ma testimonia un cambiamento di paradigma nel tennis maschile, con l’emergere di una nuova generazione di giocatori capaci di sfidare e superare i giganti del passato.

L’attesa per la finale e per lo scontro con Sinner è ora palpabile.