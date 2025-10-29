Alcaraz out a Parigi: Sinner può riprendere il primato

Una scossa al panorama del tennis mondiale si è verificata a Parigi, con l’inattesa eliminazione di Carlos Alcaraz al secondo turno del Masters 1000.

La sconfitta dello spagnolo, numero uno del ranking ATP, per mano del britannico Cameron Norrie, ha generato un terremoto nella corsa alla vetta, aprendo uno spiraglio decisivo per Jannik Sinner.

Il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, ottenuto da Norrie, non rende giustizia alla complessità del match, segnato da alti e bassi per entrambi i giocatori, ma soprattutto da una giornata apparentemente non all’altezza delle straordinarie capacità di Alcaraz.

Questa eliminazione precoce, che si configura come un’anomalia nel percorso di un campione che aveva dominato la scena negli ultimi mesi, rappresenta non solo un battimento d’arresto per lo spagnolo, ma anche un’opportunità imperdibile per Sinner.

L’altoatesino, reduce dal trionfo a Vienna, si presenta a Parigi con una rinnovata fiducia e la consapevolezza di poter recuperare la posizione di numero uno del mondo.

La sua prima prova sarà contro il promettente belga Zizou Bergs, un test impegnativo ma potenzialmente favorevole alla luce dell’evolversi degli eventi.

La possibilità per Sinner di riprendere il primato è legata a una combinazione di fattori: la sua performance a Parigi e la natura dei risultati ottenuti dagli avversari.

Se Sinner dovesse raggiungere la finale e laurearsi vincitore, si assicurerebbe matematicamente il ritorno al vertice del ranking ATP, prima delle tanto attese ATP Finals.

Un risultato che, a detta dello stesso Sinner, era stato posticipato al 2026, in un’ammissione di cautela e realismo.

L’inattesa sconfitta di Alcaraz solleva interrogativi sulla sua forma fisica e mentale, suggerendo forse una parabola discendente temporanea, o forse solo un momento di transizione in un percorso costellato di sfide.

La sua performance a Parigi, al di là del risultato, potrebbe rivelare aspetti cruciali in vista della stagione conclusiva e delle prossime sfide.

Il tennis mondiale, sempre imprevedibile, regala così una nuova dinamica nella competizione per il titolo di campione, con Sinner pronto a raccogliere la sfida e a riscrivere il proprio destino.