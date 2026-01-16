America’s Cup a Cagliari: l’Italia pronta al via!

- Advertisement -

Il Golfo di Cagliari si appresta a divenire il palcoscenico inaugurale di un’edizione epocale dell’America’s Cup, la competizione velica più prestigiosa e longeva al mondo, nata nel 1851.

Dal 21 al 24 maggio, la città sarda accoglierà la presentazione ufficiale di Luna Rossa Prada Pirelli, ma anche una celebrazione dell’intera avventura che porterà alla Luis Vuitton Cup, le regate di qualificazione che si terranno nella primavera del 2024 a Napoli, culminando con la sfida per l’America’s Cup vera e propria.

Questa edizione segna un cambiamento significativo nel formato della competizione, introducendo imbarcazioni AC40 monotipo, prodotte in serie e caratterizzate dalla tecnologia foiling, che permette alle barche di sollevarsi sull’acqua, raggiungendo velocità vertiginose.

La flotta, composta da cinque team provenienti da diverse nazioni, rappresenta un panorama globale della vela d’altura.

Accanto a Luna Rossa, la rappresentante italiana, si presentano i detentori del titolo, la Nuova Zelanda, con la loro solida tradizione e tecnologia all’avanguardia.

Alinghi, l’ambiziosa squadra elvetica, porta con sé un’esperienza consolidata e un impegno costante verso l’innovazione.

Athena, il challenger britannico, incarna la rinascita della vela inglese e la sua sete di affermazione.

Infine, K-Challenge, la squadra francese, si presenta con una nuova determinazione, forte del supporto del suo paese.

Un elemento distintivo di questa edizione è l’impegno verso l’inclusione e la promozione dei giovani talenti.

Ogni team è tenuto a schierare almeno un’imbarcazione con un equipaggio formato da giovani velisti e veliste, dimostrando una volontà di rinnovamento e di apertura a nuove generazioni di atleti.

Questa iniziativa non solo contribuisce a garantire il futuro della competizione, ma permette anche di valorizzare il potenziale di giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

La scelta di Cagliari come luogo di partenza di questa avventura sottolinea il crescente interesse dell’Italia per la vela d’altura e il suo potenziale di sviluppo turistico.

L’America’s Cup non è solo una competizione sportiva di altissimo livello, ma anche un evento capace di generare un impatto economico e sociale significativo per le comunità che lo ospitano.

Il Golfo di Cagliari, con le sue acque cristalline e il suo paesaggio mozzafiato, si conferma una cornice perfetta per celebrare la passione per la vela e l’eccellenza italiana.

La sfida è aperta, e il mondo attende con trepidazione le prime danze di questa edizione storica dell’America’s Cup.