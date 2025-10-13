Ancelotti e la Seleção: una sfida per riscrivere la storia del calcio.

Carlo Ancelotti, architetto di successi in ogni angolo del calcio mondiale, si appresta ad affrontare una sfida di straordinaria portata: plasmare la Seleção brasiliana e, potenzialmente, riscrivere i fasti storici del torneo mondiale.

La qualificazione ai Mondiali 2026 rappresenta il primo capitolo di un progetto ambizioso, ma la vera pietra miliare sarebbe l’impresa di sollevare la Coppa del Mondo con una guida tecnica proveniente da un’altra nazione.

Il paradigma calcistico brasiliano, intriso di una tradizione di allenatori nazionali iconici, si trova ora di fronte a una rottura di pattern. La storia del calcio mondiale, e in particolare quella della Copa del Mundo, non ha mai visto una nazionale trionfare con un allenatore straniero.

L’impresa, apparentemente ardua, non spaventa Ancelotti, che con la sua filosofia di gioco e la sua profonda conoscenza del calcio, si pone come un potenziale catalizzatore per una nuova era di successi brasiliani.

L’amichevole contro il Giappone, disputata a Tokyo dopo il convincente 5-0 inflitto alla Corea del Sud a Seul, ha offerto uno sguardo, seppur parziale, delle intenzioni tattiche e dell’approccio del tecnico italiano.

Oltre al risultato, ciò che conta è l’impronta che Ancelotti sta cercando di imprimere alla squadra: una miscela di talento individuale, organizzazione tattica e resilienza mentale.

La Seleção, custode di un’eredità calcistica unica, si trova ora ad accogliere un allenatore che porta con sé un bagaglio di esperienza e una visione del gioco che potrebbe rivoluzionare il suo approccio.

L’impatto di Ancelotti non si limita alla mera gestione tecnica; si estende alla capacità di ispirare, motivare e sviluppare un’identità di squadra che trascenda le individualità.

L’avventura di Ancelotti in Brasile rappresenta più di un semplice incarico dirigenziale; è un esperimento calcistico di portata globale, un banco di prova per la capacità di un allenatore straniero di integrarsi in una cultura calcistica profondamente radicata e di plasmare un’eredità che potrebbe durare per generazioni.

Il cammino verso il 2026 si preannuncia ricco di sfide, ma anche di immense potenzialità, e con Ancelotti al timone, la Seleção si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia.