Angliru: Battaglia Epica e Trionfo Portoghese alla Vuelta

La tredicesima tappa della Vuelta di Spagna 2025 si è rivelata uno spettacolo di sofferenza e resilienza, un vero banco di prova per i ciclisti impegnati nell’edizione più recente della competizione spagnola.

Il profilo altimetrico, con la temutissima salita finale all’Angliru, ha trasformato la giornata in una battaglia epica, capace di forgiare eroi e di mettere a dura prova i limiti umani.

L’Angliru, con il suo arrivo a 1500 metri di quota dopo un tratto di ascesa di 12 chilometri, caratterizzato da una pendenza media prossima al 10%, ha rappresentato il culmine di una tappa già impegnativa.

Il duello che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori è stato quello tra Jonas Vingegaard, leader indiscusso della classifica generale e simbolo della maglia rossa, e Joao Almeida, il suo immediato inseguitore, pronto a insidiare il primato danese.

La dinamica della corsa si è delineata in una costante ricerca di equilibrio: Vingegaard, consapevole della propria superiorità ma anche del pericolo rappresentato dall’aggressività portoghese, ha gestito le proprie energie, limitandosi a controllare i tentativi di attacco di Almeida.

Quest’ultimo, d’altro canto, ha sfruttato ogni minima opportunità per sondare le reazioni del danese, cercando di erodere il vantaggio in classifica, seppur in maniera misurata e calcolata.

Un momento di tensione ha interrotto il flusso della competizione, quando un gruppo di manifestanti, in segno di protesta, ha temporaneamente ostacolato i ciclisti all’inizio della salita.

L’episodio, seppur breve, ha introdotto un elemento di incertezza e ha sottolineato la complessità dell’organizzazione di eventi sportivi di tale portata.

Il trionfo finale è andato a Joao Almeida, corridore della UAE Emirates, che ha dimostrato una straordinaria capacità di adattamento e una potenza eccezionale.

Il successo del portoghese rappresenta la sesta vittoria per il team emiratino in questa edizione della Vuelta, un risultato che testimonia la forza e la competitività della squadra.

Jonas Vingegaard, pur non contendendo il primo posto, ha mantenuto il primato in classifica generale, limitando le perdite a pochi secondi.

La sua strategia di contenimento, volta a preservare le energie in vista delle tappe successive, si è rivelata efficace, dimostrando una maturità tattica degna di un campione.

L’Angliru, con la sua leggendarietà e la sua implacabilità, ha consacrato Almeida come protagonista e ha confermato la tenacia di Vingegaard, dipingendo un quadro di sofferenza, strategia e resilienza che incarna lo spirito della Vuelta di Spagna.