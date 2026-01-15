Aprilia, ruggito di ambizioni: la MotoGP guarda al 2026

- Advertisement -

Il ruggito del leone Aprilia risuona di nuovo, preludio a una stagione MotoGP intrisa di ambizioni e consolidamento.

La presentazione ufficiale, avvenuta a Milano in diretta sui canali Sky, non è solo un rituale, ma un manifesto programmatico per il 2026.

L’obiettivo è trascendere i risultati straordinari già conseguiti, ponendo le basi per un futuro ancora più competitivo nel panorama motociclistico mondiale.

Il 2025 si è rivelato un anno storico per Aprilia Racing. Non si tratta semplicemente di un successo, ma di un vero e proprio punto di svolta.

La squadra ha generato un’ondata di entusiasmo, culminata in un bottino impressionante: quattro vittorie in gara, tre nei format sprint, e un numero considerevole di podi, attestatosi a diciannove.

Questo fervore sportivo si è tradotto in un meritato secondo posto nella classifica costruttori, con un totale di 418 punti, a testimonianza di un lavoro corale e di un’evoluzione tecnica significativa.

Ma è la performance individuale di Marco Bezzecchi a illuminare ulteriormente la stagione.

Con un totale di 353 punti, il pilota ha centrato il miglior risultato di sempre per un pilota Aprilia in MotoGP, un traguardo che sottolinea non solo il suo talento, ma anche la crescente competitività della moto e del team.

Questo dato, al di là dei numeri, rappresenta un segnale importante: la capacità di Aprilia di attrarre e valorizzare piloti di alto livello, permettendo loro di esprimere appieno il proprio potenziale.

Il lavoro di sviluppo non si ferma, anzi, accelera.

L’anno passato ha fornito dati preziosi e insight fondamentali per affinare ulteriormente la moto, puntando a migliorare aree chiave come l’aerodinamica, la gestione dell’elettronica e l’affidabilità del propulsore.

L’impegno ingegneristico si concentra sull’ottimizzazione del pacchetto complessivo, non solo per massimizzare le prestazioni in pista, ma anche per garantire la costanza e la longevità della moto durante tutto il campionato.

La stagione 2026 non è solo una sfida sportiva, ma anche un’opportunità per Aprilia di rafforzare la propria identità nel mondo delle competizioni a due ruote, consolidando il legame con i propri appassionati e confermando il proprio ruolo di protagonista nell’innovazione tecnologica e nel design italiano.

Il ritorno del leone sulla livrea è un simbolo di forza, passione e determinazione, pronto a ruggire in pista.