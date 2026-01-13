Arbeloa al Real Madrid: vittoria e rispetto per il passato

- Advertisement -

La vigilia della Coppa del Re si è rivelata il palcoscenico inatteso per una transizione significativa nel panorama calcistico spagnolo.

Quella che doveva essere una semplice conferenza stampa si è trasformata in una sorta di presentazione non ufficiale di Álvaro Arbeloa, destinato a raccogliere l’eredità di Xabi Alonso, l’ex capitano e ora esonerato dalla panchina del Real Madrid dopo una parentesi di soli sette mesi.

Un breve capitolo, quello di Alonso, segnato da aspettative esorbitanti e da un difficile equilibrio tra la ricerca di un’identità tattica propria e la pressione di una delle istituzioni sportive più gloriose al mondo.

Arbeloa, 42 anni, proveniente dal vivaio del Real Madrid e precedentemente artefice di un solido percorso nella Castilla, ha esordito ufficialmente con la partita di Coppa contro l’Albacete, evitando accuratamente di entrare in dettagli tecnici.

Il suo messaggio è stato un grido di battaglia, un richiamo all’essenza stessa del Real Madrid: “Qui si vince, si deve vincere, e il ritorno alla vittoria è l’imperativo categorico.

È inciso nel nostro DNA.

“La sua figura inevitabilmente si confronta con l’ombra monumentale di José Mourinho, suo mentore e figura di riferimento nel suo percorso formativo.

“Non ho ancora avuto l’opportunità di parlargli,” ha ammesso Arbeloa, “il suo impatto sulla mia visione del gioco è innegabile, ma il mio approccio sarà distintivo.

Tentare di emularlo sarebbe un errore fatale, un percorso destinato al fallimento.

” Questa dichiarazione, pronunciata con un sorriso, sottolinea l’intenzione di forgiare una propria identità, riconoscendo il debito verso il passato ma rifiutando la semplice imitazione.

L’assenza del presidente Florentino Pérez, sostituito dal vicepresidente Emilio Butragueño, ha amplificato il peso dell’occasione per Arbeloa, evidenziando la portata della sfida che lo attende.

La presa di coscienza dell’incarico è stata fulminea: “Ho saputo dell’esonero di Xabi pochi minuti prima della comunicazione ufficiale.

” Un momento delicato, soprattutto considerando il forte legame di amicizia e rispetto reciproco che unisce i due.

“Con Xabi c’è un’amicizia profonda, un rispetto incommensurabile, e questo rimarrà immutato,” ha sottolineato Arbeloa, con un riconoscimento che mira a preservare un rapporto umano al di là delle dinamiche calcistiche.

Valdebebas riparte quindi nel solco della continuità, con una singola, irrinunciabile ossessione: la vittoria.

La consapevolezza della responsabilità, del fardello storico che grava sulle sue spalle, è palpabile, ma non smorza l’entusiasmo.

“Sono pienamente cosciente dell’enorme responsabilità che mi aspetta e la affronto con grande entusiasmo,” ha concluso il nuovo allenatore, proiettato verso un futuro che si preannuncia intenso e cruciale per il Real Madrid.

L’era Arbeloa è iniziata, segnata dall’ambizione, dal rispetto per il passato e dalla ferma volontà di scrivere nuove pagine nella gloriosa storia dei Blancos.