Arbitri sotto attacco: emergenza violenza e appello allo Stato

L’escalation della violenza nei confronti degli arbitri di calcio in Italia configura una vera e propria emergenza sociale, che esige un intervento normativo urgente e condiviso. Non si tratta più di episodi isolati, ma di un fenomeno strutturale che mina le fondamenta del nostro sport e, più in generale, i valori di civile convivenza. L’appello del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, rivolto alle istituzioni, alle forze politiche, e all’intera società, è un grido d’allarme che non può essere ignorato.L’episodio recente verificatosi ad Arezzo, dove un genitore ha aggredito un arbitro diciottenne al termine di una partita Under 13, rappresenta la tragica concretizzazione di una deriva inaccettabile. L’aggressore, un uomo che ha colpito il giovane arbitro con una sedia, calci, pugni e, in maniera particolarmente sconcertante, con un morso, ha inferto lesioni che hanno richiesto l’intervento del pronto soccorso. La gravità della situazione è amplificata dal contesto: un torneo di ragazzi di soli dodici e tredici anni, un’età in cui dovrebbero essere promossi i valori del fair play e del rispetto.Il confronto proposto dal Presidente Zappi è illuminante: equiparare la violenza contro gli arbitri a quella subita dal personale medico nei pronto soccorso o dai docenti scolastici. In entrambi i casi, si tratta di professionisti che svolgono un servizio essenziale per la comunità e che si trovano ad affrontare situazioni di crescente aggressività e sopraffazione. L’analogia sottolinea l’urgenza di proteggere figure vulnerabili, che si trovano a gestire contesti emotivamente carichi e spesso imprevedibili.L’iniziativa di Maurizio Mariani, arbitro di prestigio e testimone diretto della sofferenza che investe la categoria, che ha portato direttamente al Presidente della Repubblica un messaggio di denuncia, testimonia la determinazione dell’AIA a sollevare la questione ad altissimi livelli istituzionali. Si tratta di un atto di responsabilità che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare un intervento legislativo mirato.La richiesta fondamentale è una revisione del codice penale, che preveda sanzioni più severe e deterrenti per chi offende, minaccia o aggredisce gli arbitri. Non si tratta di un problema meramente sportivo, ma di una questione di civiltà, che riguarda il rispetto delle regole, la tutela delle istituzioni e la salvaguardia della dignità umana. L’augurio è che questo appello trovi riscontro in un’azione concreta e condivisa, che possa restituire serenità e sicurezza a chi, con passione e dedizione, si impegna a garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. L’obiettivo non è l’illusione di eradicare completamente la violenza, ma di elevarne la risposta punitiva, agendo subito per evitare che la situazione precipiti ulteriormente.