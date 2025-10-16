Ariarne, un addio all’acqua: tra sogni, medaglie e nuove avventure.

Ariarne, bambina di sette anni con gli occhi sognanti fissi sull’acqua scintillante,Immagina la piscina non come un luogo di allenamento, ma come un oceano di possibilità.

Un luogo dove la tua determinazione, la tua resilienza e la tua passione diventeranno le vele che ti spingeranno verso orizzonti inimmaginabili.

A venticinque anni, scrivo a te, a quella piccola Ariarne che aveva solo un sogno: danzare con l’acqua.

Oggi, a venticinque anni, mi trovo a un bivio.

La mia carriera, costellata di trionfi – quattro ori olimpici, un numero altrettanto significativo di titoli mondiali – giunge al suo epilogo.

È un addio che nasce da una profonda riflessione, un’esigenza di ascolto interiore che si fa strada tra i ritmi implacabili della competizione.

Ricordo il peso del primo addio, quello più doloroso: a quattordici anni, ho lasciato la mia famiglia, la mia casa, la mia infanzia, per immergermi a tempo pieno in un percorso irto di sfide.

Ogni giorno, ho affrontato la solitudine, il sacrificio, la pressione.

Ho imparato a trasformare le lacrime in forza, la paura in motivazione.

Ho scoperto il valore dell’impegno, della disciplina, del lavoro di squadra.

Ma la strada non è stata sempre lineare.

Ho conosciuto il dolore, la frustrazione, la vulnerabilità.

Ho combattuto contro un grave problema di salute che mi ha messo a dura prova, costringendomi a interrogare il mio corpo, la mia mente, la mia stessa identità.

Ho imparato che la vera forza non risiede nell’assenza di dolore, ma nella capacità di rialzarsi dopo ogni caduta, di trasformare le avversità in opportunità di crescita.

E ora, bambina mia, è tempo di ascoltare una voce diversa, quella che ti invita a rallentare, a riscoprire la gioia di vivere al di fuori della piscina.

A godere dei piccoli piaceri, delle relazioni umane, della bellezza del mondo che ti circonda.

A riscoprire te stessa, al di là dell’etichetta di nuotatrice di successo.

Non dimenticare i sogni che hai inseguito, le vittorie che hai conquistato, le sfide che hai superato.

Portali con te come un bagaglio prezioso, una fonte inesauribile di ispirazione.

Ma non lasciare che ti definiscano.

Sii curiosa, esplora nuovi orizzonti, abbraccia il cambiamento.

Ricorda, Ariarne, la vita è un oceano vasto e profondo.

E ora, è tempo di navigare verso nuove avventure.

Goditi ogni istante, ogni onda, ogni tramonto.

Perché il vero trionfo non è raggiungere la riva, ma imparare a danzare con il mare.