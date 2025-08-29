Atalanta, mercato in fermento: Lookman al centro e occhi su nuovi talenti.

La finestra di mercato estiva si rivela un banco di prova per l’Atalanta, con la necessità di operare scelte rapide e precise.

La questione legata a Lookman, attaccante escluso dalla rosa fino al 2 settembre a seguito di un silenzio prolungato durante il ritiro precampionato, continua a gravare sulle strategie del club.

L’allenatore Ivan Juric, in vista della sfida contro il Parma, ha riaffrontato pubblicamente la situazione, sottolineando la difficoltà di prevedere l’evoluzione di un caso che impatta significativamente sulla composizione della squadra.

Oltre alla vicenda Lookman, il mercato orobico è caratterizzato dalla ricerca di rinforzi specifici.

L’eventuale acquisizione di Yunus Musah, giovane centrocampista molto richiesto, sembra al momento in bilico, spingendo la dirigenza a valutare alternative concrete.

L’attenzione si concentra ora sulla linea difensiva, con due nomi che emergono come possibili obiettivi: Alessandro Comuzzo, promettente difensore in forza alla Fiorentina, e Ramesses Wetruida, giovane talento proveniente dal RB Lipsia.

La scelta, come spesso accade in questi casi, dipenderà da una complessa valutazione di fattori tecnici, economici e di mercato.

Juric ha inoltre fornito dettagli sulle scelte operate per i giocatori che occupano i ruoli di esterni.

La decisione di confermare Bernasconi, escludendo Palestra, riflette una scelta strategica orientata verso un profilo ritenuto più adatto alle esigenze tattiche della squadra.

Entrambi i giovani giocatori possiedono un potenziale notevole e rappresentano investimenti per il futuro, ma la decisione finale ha privilegiato la valutazione delle caratteristiche specifiche e dell’adattabilità al sistema di gioco di Juric.

La scelta, pur dolorosa per Palestra, è funzionale a un disegno più ampio che mira a costruire una squadra competitiva e con una solida base per il futuro.

La finestra di mercato, quindi, non è solo una questione di acquisti e cessioni, ma anche di scelte che plasmano l’identità e la direzione futura dell’Atalanta.