Atalanta, solidità e fatica: Juric alla ricerca dell’equilibrio.

L’Atalanta, reduce dal secondo pareggio consecutivo contro la Lazio, testimonia una solidità difensiva inaspettata nella ripresa del campionato.

Un dato significativo: sei imbattute in nove incontri tra Serie A e Champions League, una costanza che denota una ritrovata compattezza e capacità di gestione delle energie.

La squadra di Juric, tuttavia, non può permettersi di appiattire le proprie ambizioni, soprattutto considerando il recente impegno europeo.

Il confronto con lo Slavia Praga, pur condotto con spirito combattivo da entrambe le contendenti, ha evidenziato alcune vulnerabilità.

La prova ceca, pur non eccezionale, ha saputo sfruttare al meglio i momenti di distrazione bergamasca, capitalizzando sulla difficoltà dell’Atalanta nel trovare soluzioni offensive incisive.

La vittoria precedente sul Bruges, seppur importante per la classifica, sembra aver lasciato in dote un surplus di fatica che si è manifestato nella successiva partita di Champions.

L’andamento tattico della partita contro lo Slavia, con uno schema speculare 3-4-2-1 adottato da entrambe le squadre, ha reso il gioco particolarmente fitto e contrastato.

L’Atalanta, pur dominando in possesso palla, ha faticato a creare occasioni da gol nitide, sprecando potenziali opportunità nel primo tempo e accusando la stanchezza nel finale.

Questo aspetto, cruciale, suggerisce la necessità di affinare la transizione offensiva e variare i movimenti per sorprendere gli avversari.

La capacità di esprimere calcio propositivo e di trovare la via del gol, elementi distintivi delle stagioni passate, sembra momentaneamente offuscata da una maggiore prudenza tattica e da un dispendio energetico elevato.

Juric dovrà pertanto lavorare per recuperare l’equilibrio, recuperare le energie dei suoi uomini e ritrovare quella scintilla che ha contraddistinto l’Atalanta capace di imporsi in Europa.

La solidità difensiva è una base importante, ma non sufficiente per una squadra che aspira a competere ai massimi livelli.

È necessario ritrovare la fluidità, la velocità e la capacità di concretizzare le occasioni create, senza rinunciare alla tenace difesa che la contraddistingue.

Il percorso è ancora lungo e la sfida è aperta.