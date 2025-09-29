Atalanta, tra PSG e Brugge: riscatto e crescita dopo il 4-0.

L’eco del 4-0 incassato contro il PSG risuona ancora, non come un macigno da recitare a memoria, ma come un’occasione di crescita, un monito a rimodellare approcci e a rafforzare la resilienza.

L’analogia evocata dal portiere Marco Carnesecchi – il rigore parato a Barcola, un’immagine vivida impressa nel tessuto della sua carriera, affiancata all’importanza del gol decisivo segnato da Zapata al Parco dei Principi – sottolinea come la memoria sportiva sia un intreccio di esperienze contrastanti, di fallimenti e trionfi che nutrono il percorso di un atleta.

La battuta di Ivan Juric, “Non c’è due senza tre?”, si configura non come una provocazione, ma come una riflessione sul ciclo inesorabile della competizione, dove la vittoria e la sconfitta si alternano in un balletto continuo.

La speranza è che il potenziale terzo episodio negativo non si concretizzi, ma piuttosto che l’Atalanta sappia trasformare le avversità in propulsori di crescita.

Il confronto con il Club Brugge rappresenta un banco di prova cruciale.

Non si tratta di una semplice partita, ma di un’opportunità per riscattare l’amarezza della sconfitta nella prima giornata di Champions League.

L’assenza di sei giocatori, aggravata dalla presenza di Bakker, il cui arrivo è previsto a gennaio, rende la sfida ancora più complessa.

Queste defezioni non sono solo una questione numerica, ma riflettono un contesto più ampio di equilibri tattici e di gestione delle risorse umane che l’allenatore deve affrontare con ingegno e pragmatismo.

La partita contro il Club Brugge diventa quindi un microcosmo del percorso dell’Atalanta: una squadra che, pur gravata da una recente battuta d’arresto, si presenta sul campo con la determinazione di chi vuole dimostrare di possedere la forza di rialzarsi, di apprendere dagli errori e di costruire un futuro solido, fatto di gioco, coesione e risultati concreti.

Il riscatto non è solo una vittoria, ma una dimostrazione di carattere, una testimonianza della capacità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.