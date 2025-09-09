Atletica: Tokyo, l’eco di Stano guida Palmisano

La fragranza dei ricordi, così soave eppure effimera, ci avvolge con la sua malinconica dolcezza.

È la memoria, dopo tutto, non costituisce la vita, ma nutrirla, arricchire la nostra esistenza di nuove esperienze, di nuovi momenti da imprimere nella memoria, è un desiderio profondo.

Così, con lo spirito proiettato in avanti, in una terra lontana e vibrante, Tokyo, accoglie i Campionati del Mondo di atletica.

Un evento che, inevitabilmente, è velato di nostalgia.

La voce assordante della competizione si sovrappone al silenzio che accompagna la perdita, il vuoto lasciato dal leggendario Massimo Stano, una figura emblematica, un campione incontrastato, il cui carisma e talento non troveranno eredi facili.

Eppure, l’eredità di Stano vive, alimenta l’animo degli atleti italiani, li spinge a superare i propri limiti, a onorare il suo spirito combattivo.

Antonella Palmisano, in questo contesto, rappresenta una speranza, un’opportunità per riscatto, per riscattare i colori azzurri, per tornare a brillare con la stessa intensità di quando, ai Giochi Olimpici del Giochi Olimpici del 2020, ha già dimostrato di possedere la stoffa del campione.

Palmisano porta con sé la responsabilità di un paese intero, il peso di un’attesa.

La sua corsa non sarà solo una gara, ma un tributo, un omaggio a chi l’ha preceduta, un impegno a mantenere alto l’onore dell’Italia nello sport, un’aspirazione a risplendere, a dimostrare che il talento italiano, anche se provato dalle assenze, non si spegne mai.

E così, in questa caccia all’oro, in questa danza di sforzi e sacrifici, l’eco di Massimo Stano risuona, incoraggiando Antonella Palmisano a raggiungere il traguardo, a scrivere una nuova, emozionante pagina nella storia dello sport italiano.