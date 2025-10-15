Azzurrini travolgenti: 5-1 all’Armenia nel cammino verso gli Europei U21

L’Italia ha dominato l’Armenia in un incontro di qualificazione al Campionato Europeo Under 21, conclusosi con un netto 5-1 per gli azzurrini allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

La partita, inizialmente bloccata e priva di reti nel primo tempo, si è sbloccata nella ripresa, rivelando la superiorità tecnica e tattica della nazionale italiana.

Il match ha rappresentato un’occasione per i giovani talenti italiani di mettersi in mostra, confermando le aspettative e dimostrando una crescita significativa nel percorso di preparazione verso il torneo continentale.

L’azione offensiva italiana, inizialmente soffocata da un’Armenia ben disposta in fase difensiva, ha trovato la chiave per sbloccare il risultato grazie alla determinazione e alla fluidità dei suoi giocatori.

Dagasso ha aperto le danze al 59′, segnando un gol che ha galvanizzato la squadra e permesso di assumere il controllo del gioco.

Camarda, con una doppietta al 62′ e al 72′, ha ulteriormente consolidato il vantaggio italiano, mettendo in evidenza la sua capacità realizzativa e il suo istinto da goleador.

Fini ha contribuito alla goleada al 75′, amplificando il divario in classifica e offrendo un ulteriore segnale di forza.

Ekhator ha siglato il gol del 5-0 al 91′, suggellando una vittoria convincente e incoraggiante.

L’Armenia, pur dimostrando spirito combattivo, non è stata in grado di contrastare efficacemente la pressione costante dell’Italia.

Il gol di Vardanyan al 78′, seppur significativo per ridurre temporaneamente il distacco, non è riuscito a scalfire la solidità della squadra azzurra.

Questo incontro non è solo un risultato positivo, ma anche un indicatore del lavoro svolto dallo staff tecnico italiano nella formazione di una squadra competitiva e matura.

La vittoria sottolinea l’importanza della crescita individuale dei giocatori e la loro capacità di integrarsi in un progetto di squadra ambizioso.

La partita ha offerto spunti interessanti per l’analisi tattica, evidenziando la necessità di continuare a sviluppare la capacità di creare occasioni da gol e di difendere con efficacia.

Il percorso verso gli Europei Under 21 è ancora lungo, ma questa vittoria rappresenta un passo importante verso l’obiettivo finale.