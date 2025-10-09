giovedì 9 Ottobre 2025
Bagnoli 2026: La Sfida Cruciale per l’America’s Cup a Napoli

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’attenzione si concentra inevitabilmente su Bagnoli, un sito che si configura come sfida cruciale per la preparazione in vista delle regate del 2026.
La necessità di un intervento mirato e intensivo in quest’area è stata sottolineata da Leslie Ryan, direttore dell’evento America’s Cup, durante la presentazione del progetto complessivo della Coppa America, destinata a coronarsi a Napoli nel 2027.
Il focus non è semplicemente una questione di rispetto di scadenze, ma di creazione di un’infrastruttura capace di accogliere, con dignità e funzionalità, i team e gli spettatori provenienti da tutto il mondo.

Bagnoli, con la sua complessa storia di riconversione industriale, rappresenta un banco di prova per la capacità italiana di realizzare progetti ambiziosi e sostenibili, coniugando esigenze sportive, ambientali e sociali.
L’America’s Cup non è solo una competizione velica; è un catalizzatore per lo sviluppo urbano e turistico.
La sua presenza genera un impatto economico significativo, attrae investimenti e proietta l’immagine del territorio a livello globale.
Per massimizzare questo impatto positivo, è imperativo che Bagnoli sia trasformata in un polo di eccellenza, dotato di strutture all’avanguardia, infrastrutture logistiche efficienti e un’offerta di servizi completa.

Il lavoro richiesto va oltre la semplice costruzione di banchine e moli.

È necessario riqualificare l’area circostante, creando spazi pubblici fruibili, promuovendo la mobilità sostenibile e valorizzando il patrimonio culturale e ambientale.

La coesione tra le diverse componenti del progetto, dalla logistica alla comunicazione, è essenziale per garantire un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.
Inoltre, l’evento offre l’opportunità di promuovere l’innovazione tecnologica e la ricerca nel campo della vela, dell’energia sostenibile e dei materiali avanzati.

La collaborazione tra università, centri di ricerca e aziende del territorio può generare sinergie e creare nuove opportunità di sviluppo.

La visione a lungo termine non si limita all’evento del 2026 e del 2027.
L’obiettivo è lasciare in eredità un’area riqualificata, capace di attrarre investimenti e creare posti di lavoro anche dopo la conclusione della Coppa America.

Bagnoli deve diventare un simbolo della capacità italiana di affrontare sfide complesse e di trasformare un’area di crisi in un polo di eccellenza, un esempio di sostenibilità e innovazione per il futuro.
L’impegno di tutti gli attori coinvolti – istituzioni, organizzatori, imprese, comunità locali – sarà determinante per raggiungere questo ambizioso traguardo.

