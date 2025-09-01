Baldini: Ritorno in Under 21, un calcio di passione e sogni.

La ripresa di Silvio Baldini alla guida della nazionale Under 21 non è un ritorno alla normalità, bensì una riaffermazione di una filosofia calcistica e umana che si nutre di resilienza e autenticità.

L’esperienza precedente, segnata da eventi complessi e interpretazioni contrastanti, non ha intaccato la sua determinazione né affievolito la sua visione.

Baldini, figura dalla verace parlantina e dal carattere schietto, si presenta in questa nuova avventura con la stessa franchezza che lo contraddistingue, rifiutando ipocrisie e formalismi.

La sua onestà, che egli stesso definisce con un linguaggio diretto e popolare (“un po’ cafone”), non è un difetto, ma una scelta consapevole.

È la risposta a un ambiente, quello del calcio professionistico, che troppo spesso si tinge di opportunismo e inganni.

Baldini non intende smussare i suoi angoli, ma anzi, confida che questa trasparenza possa essere un elemento di forza per il gruppo.

La sua ambizione non si limita a obiettivi di convenienza o a risultati a breve termine.

Baldini non si accontenta di una qualificazione o di un piazzamento allettante.

L’obiettivo è tracciare un percorso di crescita per i giovani talenti, spingendoli a superare i propri limiti e a credere nel proprio potenziale.

L’orizzonte è ampio, ambizioso: un trionfo agli Europei Under 21, un oro olimpico, non come mete prefissate, ma come simboli di un lavoro svolto con dedizione, passione e, soprattutto, con un profondo senso di appartenenza alla maglia azzurra.

La sua leadership si fonda sulla convinzione che il talento, da solo, non basti.

Serve un mix di impegno, sacrificio, umiltà e spirito di squadra.

Baldini intende creare un ambiente di lavoro positivo e stimolante, dove la comunicazione sia aperta e sincera, dove ogni giocatore si senta valorizzato e responsabilizzato.

In definitiva, il ritorno di Silvio Baldini non è un semplice cambio di allenatore, ma la promessa di un calcio diverso: un calcio fatto di passione, autenticità e, soprattutto, di sogni ambiziosi, perché, come lui stesso afferma, non si può rinunciare mai a ciò che ci fa battere il cuore.

La sua visione non è quella di un semplice condottiero, ma di un architetto di futuro, pronto a costruire un’eredità duratura per il calcio italiano.