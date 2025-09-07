Belgio, lezione di calcio al Kazakistan: De Bruyne protagonista!

Il Belgio ha impartito una lezione di calcio al Kazakistan, infliggendo una netta sconfitta (6-0) a Bruxelles nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026.

La prestazione dei Diavoli Rossi è stata un’esibizione di dominio tecnico e tattico, con una squadra capace di esprimere calcio di alta qualità e di sfruttare al meglio le debolezze avversarie.

Al centro di questo trionfo, figura imprescindibile, si è distinto Kevin De Bruyne, orchestratore sublime del centrocampo belga.

Il talento del Napoli ha trascinto la sua squadra, realizzando una doppietta personale e fornendo due assist decisivi, dimostrando una visione di gioco, una precisione nei passaggi e una capacità di finalizzazione che lo consacrano come uno dei migliori centrocampisti al mondo.

La partita si è aperta con un Belgio proattivo, in grado di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute.

La superiorità territoriale si è tradotta in un mare di occasioni da gol, testimoniate dai venti tiri in avanti contro i soli due dei kazaki nel primo tempo.

Il primo squillo di speranza per i Diavoli Rossi è arrivato al 42′, con De Bruyne che, con un tiro preciso e potente, ha sbloccato il risultato.

La sua brillantezza non si è fermata qui: appena due minuti dopo, ha servito Doku con un assist millimetrico, permettendo al giovane esterno di raddoppiare il vantaggio.

La ripresa ha confermato la tendenza del primo tempo, con il Belgio a dettare legge.

Nicolas Raskin ha ampliato ulteriormente il divario al 51′, seguito dal secondo gol di Doku, ancora una volta servito da un assist di De Bruyne.

La doppietta di KDB è arrivata nell’ultima fase di gioco, siglando due gol che hanno sancito la sua performance memorabile.

Il definitivo 6-0 è stato messo a segno da Thomas Meunier, completando un quadro di netta superiorità.

La vittoria, giunta a distanza di pochi giorni dal successo per 6-0 in Liechtenstein, consolida la posizione del Belgio nel girone di qualificazione.

Con dieci punti, la squadra di Rudi Garcia condivide la vetta con il Galles ed è a un solo punto dalla Macedonia del Nord.

Le prossime due sfide, contro Galles e Macedonia, si preannunciano cruciali per la corsa alla qualificazione, e rappresenteranno un banco di prova importante per la squadra belga, che dovrà confermare il suo ottimo stato di forma.

Il Belgio, con un gioco fluido e un talento come De Bruyne, si presenta al futuro con ambizioni concrete.