Benavides Re di Dakar 2026: Trionfo Argentino!

Luciano Benavides, pilota argentino in sella a una KTM, ha coronato un percorso di resilienza e abilità tecnica aggiudicandosi il prestigioso rally Dakar 2026.

La vittoria, conquistata nell’ultima, emozionante 13ª tappa disputata nei pressi di Yanbu, in Arabia Saudita, è stata sigillata nonostante la vittoria di tappa andata allo spagnolo Edgar Canet, anch’egli su KTM, in una spettacolare volata finale.

A trent’anni, Benavides ha finalmente assaporato il gusto inebriante della prima vittoria alla Dakar, un traguardo agognato che lo pone all’apice del panorama del rally raid mondiale.

La sua performance, caratterizzata da una costanza impressionante e da una gestione impeccabile delle risorse, gli ha permesso di distanziare di soli due secondi l’ostinato Ricky Brabec (Honda), detentore di due titoli precedenti (2020 e 2024), il quale ha visto sfumare la possibilità di un altro successo a causa di un errore di navigazione, un elemento spesso decisivo in un contesto di estrema difficoltà tecnica e ambientale.

La Dakar, epica competizione che mette a dura prova uomini e mezzi, si è rivelata quest’anno un terreno di battaglia dove l’esperienza, la precisione e la capacità di adattamento sono state fondamentali.

La vittoria di tappa di Canet, pur brillante, non è riuscita a scalfire il vantaggio complessivo di Benavides, che ha dimostrato una maturità tattica e una padronanza del territorio che si sono rivelate decisive.

Lo spagnolo Tosha Schareina (Honda), autore di una performance solida e costante, ha completato il podio sia nella tappa conclusiva che nella classifica generale, testimoniando la forza del team Honda e la sua capacità di competere ai massimi livelli.

La sua presenza sul podio sottolinea la competizione agguerrita che caratterizza la classe moto della Dakar, dove ogni secondo può fare la differenza.

La vittoria di Benavides non è solo il coronamento di un sogno personale, ma anche un riconoscimento all’eccellenza argentina nel mondo del motorsport, un’affermazione di forza e determinazione in una competizione che continua ad affascinare e a mettere a dura prova i suoi partecipanti.

La Dakar 2026 si è conclusa con un nuovo eroe, pronto a scrivere nuove pagine nella leggendaria storia del rally.