Berrettini ko a Tokyo: un passo indietro nel percorso di ripresa.

L’avventura di Matteo Berrettini al Japan Open, torneo ATP 500 in svolgimento sulla superficie cementosa di Tokyo, si è conclusa prematuramente agli ottavi di finale.

L’azzurro, reduce da un periodo di ripresa e reinserimento nel circuito, ha ceduto in due set al norvegese Casper Ruud, numero 12 del ranking mondiale, in una contesa che ha messo in luce le diverse traiettorie di forma dei due atleti.

Il punteggio finale, 7-6(4), 6-2, riflette non solo la vittoria di Ruud, ma anche la difficoltà di Berrettini nel trovare costanza e solidità nel gioco.

La partita, durata un’ora e 38 minuti, ha visto un primo set estremamente combattuto, risolto al tie-break con una leggera prevalenza di Ruud.

Questo parziale, oltre a rivelare un’iniziale parità tra i due contendenti, ha segnato un punto di svolta cruciale nell’economia dell’incontro.

La capacità di Ruud di mantenere la calma e sfruttare i momenti chiave nel tie-break si è dimostrata determinante.

Il secondo set ha visto Berrettini apparire meno incisivo, con un calo nel servizio e un aumento degli errori non forzati.

Ruud, al contrario, ha alzato il proprio livello di gioco, consolidando il vantaggio e gestendo al meglio i propri servizi.

Questo secondo set sottolinea la fragilità di Berrettini in situazioni di pressione, un aspetto che ha caratterizzato alcune delle sue performance recenti.

La sconfitta a Tokyo rappresenta un intoppo nel percorso di rilancio di Berrettini, che stava cercando di ritrovare la continuità di risultati che lo avevano portato a primeggiari nel ranking. Il confronto con Ruud, tennista solido e tatticamente versatile, ha evidenziato alcune aree di miglioramento per l’italiano, in particolare la gestione delle partite lunghe e la capacità di reagire a momenti di difficoltà.

L’esito di questa partita solleva interrogativi sulla condizione fisica e mentale di Berrettini, e sulla necessità di una ricerca approfondita delle cause che ne ostacolano il raggiungimento del suo potenziale.

Il Japan Open, pur essendo un torneo di prestigio, si configura ora come un momento di riflessione per il team tecnico dell’azzurro, con l’obiettivo di preparare al meglio le prossime sfide e di riportare Berrettini ai vertici del tennis mondiale.

La competizione internazionale richiede resilienza, costanza e una solida base fisica e psicologica, elementi che Berrettini dovrà reintegrare nel suo gioco per tornare a dominare.