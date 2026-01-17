Berrettini out dall’Australian Open: una battuta d’arresto per il tennis.

- Advertisement -

La brusca assenza di Matteo Berrettini dall’Australian Open 2024, comunicata attraverso i canali social, rappresenta un’inattesa battuta d’arresto per il tennis italiano e per il pubblico australiano.

L’annuncio, giunto a ridosso dell’inizio del torneo, ha generato rammarico sia nel tennista romano che nei suoi sostenitori, testimoniato dalle parole di cordoglio e delusione diffuse online.

La decisione di Berrettini, ex numero sei al mondo, si pone come un elemento perturbatore nel panorama degli Slam, soprattutto considerando la sua storica affinità con Melbourne e l’apprezzamento sincero per l’atmosfera unica che anima il torneo.

Il supporto del pubblico australiano ha sempre costituito un elemento cruciale nel percorso di Berrettini, e la sua assenza priva il torneo di uno dei suoi protagonisti più carismatici e potenzialmente competitivi.

Al di là del singolo episodio, l’in extremis ritirare solleva interrogativi più ampi sullo stato di forma e sulla gestione delle energie di un atleta di caratura internazionale.

Berrettini, reduce da un percorso segnato da infortuni e da una ricerca di equilibrio fisico e mentale, aveva espresso l’ambizione di ritornare ai vertici del tennis mondiale.

La sua preparazione, il suo impegno e la sua resilienza sono stati messi a dura prova negli ultimi tempi, e questa rinuncia suggerisce la presenza di problematiche sottostanti che necessitano di attenzione e di un approccio prudente.

L’assenza di Berrettini, inoltre, altera gli equilibri del tabellone, privando l’incontro di lunedì contro Alex De Minaur di un’aspettativa di spettacolo di alto livello.

De Minaur, tennista australiano dal talento innegabile, dovrà affrontare il suo primo turno senza la pressione e l’intensità che Berrettini avrebbe inevitabilmente generato.

Questa defezione, pur dolorosa, offre a Berrettini l’opportunità di concentrarsi sul suo recupero e sulla sua preparazione, con l’obiettivo di rientrare in campo al top della forma, pronto a ritornare a competere ad altissimi livelli.

Il futuro del tennis italiano resta legato alla sua capacità di superare le difficoltà e di tornare a incantare il pubblico con il suo gioco potente ed elegante.

La speranza è che questa pausa forzata possa rivelarsi un momento di riflessione e di rinascita, in vista di una stagione ricca di nuove sfide e di traguardi ambiziosi.