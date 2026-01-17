Berrettini Out dall’Open d’Australia: Dolore e Frustrazione

- Advertisement -

Un’ombra di dolore acuto agli addominali obliqui ha inesorabilmente costretto Matteo Berrettini a rinunciare all’agognato Open d’Australia, evento che rappresenta l’inizio della stagione tennistica mondiale.

L’annuncio, espresso con essenziale chiarezza attraverso una breve comunicazione su Instagram, testimonia la cruda realtà di un problema fisico insorto proprio all’alba di un torneo che si preannunciava cruciale per il suo ritorno di forma.

La rinuncia del romano non è solo la perdita di un talento in campo, ma anche la frustrazione di un atleta che, dopo un percorso di preparazione meticoloso e intenso – quattro settimane dedicate al perfezionamento della sua forma fisica e tecnica – si scontra con i limiti del corpo umano.

L’assenza di una condizione ottimale lo priva della possibilità di competere al meglio delle sue capacità, un requisito imprescindibile in un torneo del Grand Slam come l’Open d’Australia, dove la resistenza fisica e mentale per affrontare incontri al meglio dei cinque set è fondamentale.

L’Australia ha sempre rappresentato per Berrettini un palcoscenico speciale, intriso di ricordi positivi e di un legame profondo con il pubblico.

L’auspicio espresso dal tennista romano – una rapida guarigione e un ritorno in campo quanto prima – rivela la sua profonda dedizione al tennis e il desiderio di non protrarre ulteriormente la sua assenza.

Questa rinuncia sottolinea, inoltre, la delicatezza dell’equilibrio di un atleta di alto livello e l’importanza di una gestione attenta delle energie e della preparazione, elementi imprescindibili per affrontare con successo le sfide che attendono un tennista professionista.

La sua assenza lascia un vuoto nel panorama tennistico, ma al contempo alimenta la speranza di un suo ritorno più forte e determinato, pronto a riconquistare il suo posto tra i protagonisti del circuito.