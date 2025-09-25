Bologna ko a Birmingham: McGinn decide, l’Aston Villa risorge.

Il Bologna nutriva ambizioni a Birmingham, in un contesto di Europa League che si preannunciava cruciale per entrambe le squadre.

I rossoblù, desiderosi di interrompere la sequenza di risultati negativi in trasferta, si trovavano di fronte un Aston Villa bisognoso di riscatto, assetato di una vittoria che potesse risollevare il morale e dare una svolta alla stagione.

Unai Emery, architetto di un progetto ambizioso, si presentava con un curriculum costellato di successi europei – un palmares che lo consacra come uno dei tecnici più vincenti in questa competizione, con quattro trionfi conquistati con Siviglia e Villarreal.

Nonostante un avvio di campionato in Premier League alquanto problematico, segnato da un magro bottino di soli tre punti raccolti in cinque partite e aggravato da un terremoto dirigenziale che ha portato all’esonero del direttore sportivo Monchi, Emery ha dimostrato una notevole capacità di resilienza, risettando rapidamente la squadra e focalizzandosi sulla competizione europea.

La sua esperienza e la sua visione tattica si sono rivelate decisive, permettendo all’Aston Villa di riprendere il controllo della partita.

La vittoria è stata sigillata da un gol di pregevole fattura, realizzato da John McGinn, capitano dell’Aston Villa.

Al tredicesimo minuto, sugli sviluppi di un corner battuto con precisione, McGinn, abile a sfruttare una situazione di gioco caotica, ha silenziato il Meazza con un tiro potente e angolato da fuori area, imprendibile per il portiere bolognese.

Un gol che non solo ha sbloccato il risultato, ma ha anche infuso fiducia ai suoi compagni, permettendo all’Aston Villa di dominare il match.

La partita ha evidenziato la profonda differenza di condizione psicologica tra le due squadre.

Il Bologna, appesantito dalle difficoltà incontrate in campionato, ha faticato a trovare la giusta brillantezza, mentre l’Aston Villa, galvanizzato dalla guida esperta di Emery e desideroso di riscattare le recenti delusioni, ha mostrato una determinazione e una compattezza che hanno fatto la differenza.

L’Europa League si conferma così un palcoscenico di riscatto e opportunità, capace di rivelare talenti e di ribaltare pronostici.