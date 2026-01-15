Bravo all’UD Las Palmas: prestito secco per lo sviluppo del talento.

L’Udinese Calcio ha ufficializzato la cessione, in prestito secco, del giovane attaccante Iker Bravo alla UD Las Palmas.
L’accordo, formalizzato con decorrenza immediata, prevede la permanenza del talento spagnolo nell’isola canaria fino al termine della stagione sportiva in corso, il 30 giugno prossimo.
Questa operazione rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita professionale di Bravo, classe 2004.
Il trasferimento al Las Palmas offre al promettente attaccante l’opportunità di accumulare minuti in campo di alto livello, integrandosi in un campionato competitivo come La Liga, e di mettersi alla prova in un contesto calcistico diverso da quello friulano.
La scelta del Las Palmas non è casuale.
Il club spagnolo, guidato da un approccio improntato alla valorizzazione dei giovani talenti, si pone come ambiente ideale per lo sviluppo delle potenzialità di Bravo.
L’esperienza in terra canaria permetterà al giocatore di affinare le proprie abilità tecniche e tattiche, migliorando ulteriormente la sua capacità realizzativa e di inserimento nel gioco di squadra.
Per l’Udinese, questa cessione temporanea si configura come una scelta strategica.
Pur rinunciando temporaneamente alle prestazioni sportive del giovane attaccante, il club bianconero mira a garantirgli una crescita esponenziale, confidando che il ritorno a Udine possa avvenire con un giocatore più maturo, esperto e pronto a contribuire attivamente al progetto tecnico della squadra.
L’accordo include clausole specifiche relative a eventuali prestazioni aggiuntive e un diritto di riscatto a favore del Las Palmas, qualora il giocatore dimostri di essere un elemento fondamentale per la squadra isolana.
Il ritorno di Bravo a Udine, al termine del periodo di prestito, dipenderà da una serie di fattori, tra cui la sua performance in Spagna e le esigenze tecniche del club friulano.
Questa operazione testimonia l’impegno dell’Udinese Calcio nella gestione dei talenti emergenti, privilegiando la crescita individuale dei giocatori come priorità, anche a costo di rinunciare temporaneamente ai loro benefici sportivi.
L’attenzione rivolta allo sviluppo dei giovani è un tratto distintivo della filosofia societaria bianconera, volta a costruire un futuro solido e competitivo nel panorama calcistico italiano ed europeo.