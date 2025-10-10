Calcio globalizzato: tra business e anima dello sport

L’iniziativa di portare una partita di Serie A, come Milan-Como, in Australia ha acceso un dibattito che trascende la semplice opinione calcistica.

Le parole di Rabiot, pur solcate da un tono forse troppo diretto, hanno fatto emergere una questione più ampia: il rapporto tra passione sportiva, opportunità economiche e la percezione dell’autenticità di un evento.

La logica alla base di esportare una partita di calcio in un continente lontano, in un paese dove la cultura calcistica, pur in crescita, non ha le radici profonde che caratterizzano l’Italia, è innegabilmente legata a interessi commerciali.

Si parla di espansione del brand, di nuovi mercati, di opportunità di sponsorizzazione che possono generare profitti considerevoli.

Ma a quale prezzo?Rabiot ha toccato un nervo scoperto: l’idea che la mera disponibilità di risorse finanziarie non possa giustificare la rinuncia a valori e tradizioni che sono intrinseci all’esperienza calcistica.

Il calcio, in fondo, non è solo un business.

È passione, sudore, storia, un legame profondo con la comunità, con la città, con il territorio.

Trasportare un evento di questa portata in un contesto estraneo rischia di diluirne l’essenza, di svuotarlo di significato.

La reazione del pubblico, che ha visto in questa iniziativa più un’operazione di marketing che un’autentica celebrazione dello sport, è stata eloquente.

Non si tratta di negare il valore dell’innovazione e della globalizzazione, ma di interrogarsi sulla sua applicazione in ambiti così delicati come quello dello sport.

L’aspetto economico, sollevato in questa discussione, non è intrinsecamente negativo.

Il calcio ha bisogno di risorse per sopravvivere e prosperare.

Tuttavia, la sua gestione deve essere guidata da principi etici e da una profonda comprensione del suo significato culturale.

Altrimenti, il rischio è quello di trasformare una passione condivisa in un mero prodotto di consumo, privo di anima e di autenticità.

In definitiva, la vicenda Milan-Como in Australia ci invita a riflettere sulla necessità di bilanciare le opportunità economiche con il rispetto per la tradizione sportiva e per i valori che la animano.

Il calcio è un patrimonio culturale che va custodito con cura, non un asset da sfruttare a ogni costo.

E la voce di Rabiot, per quanto brusca, ha messo in luce una verità ineludibile: il denaro non può comprare la passione, né può sostituire l’autenticità.