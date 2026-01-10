Calciomercato: Roma a caccia di rinforzi, Inter valuta Frattesi

- Advertisement -

Il calciomercato italiano si configura come un intricato mosaico di trattative in divenire, segnato da un’incertezza latente ma animato da una spiccata ambizione.

Le strategie delle società si delineano in un contesto di risorse, apparentemente, limitate, ma con una volontà di intervenire significativa, cercando di plasmare le rose in vista della seconda parte di stagione.

La Roma, in particolare, appare particolarmente attiva, sondando il terreno per rinforzi offensivi di qualità.

Federico Chiesa rimane un obiettivo primario, oggetto di un’insistita cortura, mentre l’attenzione si rivolge a Santiago Castro, attaccante del Bologna.

La valutazione del club felsineo, tuttavia, si rivela ostinata: il prezzo richiesto per il giovane argentino, già protagonista con cinque reti nel girone d’andata, è elevato e la cessione non è scontata.

Si fa strada anche la pista che porta a Yannick Ferreira Carrasco, esterno offensivo con un background di eccellenza nell’Atletico Madrid, ora in forza all’Al Shabab.

Parallelamente, la trattativa per Giacomo Raspadori, anch’egli dell’Atletico Madrid, prosegue verso la conclusione, dopo l’accordo già trovato.

Un’ulteriore curiosa pista vede la società giallorossa interessata a Robinio Vaz, giovane attaccante brasiliano classe 2007 del Marsiglia, una scommessa di talento seguito da numerosi club europei.

L’eco delle lamentele espresse da Gian Piero Gasperini ha generato un segnale positivo: la presenza attiva della proprietà è percepita come un investimento nella tenuta del progetto sportivo.

Sul fronte interno, si registra una delicata vicenda che coinvolge Edoardo Bove, centrocampista che, dopo un grave malore e un lungo percorso di riabilitazione, sta valutando la possibilità di riprendere l’attività agonistica, con una proposta di rescissione del contratto.

L’interesse del Watford, guidato da Valon Behrami, testimonia il potenziale del giocatore, considerato adatto a competere nel panorama della Premier League.

L’Inter, nel frattempo, analizza le offerte per Davide Frattesi, valutato 35 milioni dalla dirigenza.

Galatasaray e Nottingham Forest mostrano un concreto interesse per il centrocampista azzurro.

La Lazio, dopo l’inserimento di Kenneth Taylor, attende il completamento dell’operazione legata a Daniel Maldini, mentre la Juventus, in un colpo di scena, si sarebbe inserita nella trattativa per un talento dell’Atalanta.

Il Milan accoglie Niclas Fullkrug, nuovo attaccante rossonero, che si presenta ai tifosi con entusiasmo, esprimendo la sua ambizione di onorare la maglia numero 9, simbolo di prolificità.

Il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, portiere fondamentale per la squadra, è imminente, in attesa della sua decisione finale.

La Fiorentina, invece, dà il benvenuto a Marco Brescianini, con l’ex talento dell’Atalanta che sottolinea l’onore di indossare la maglia viola.

Il Lecce si arricchisce di Sadik Fofana, giovane centrocampista tedesco di origini toghesi, mentre il Genoa attende l’arrivo del portiere brasiliano Bento, che potrebbe relegare Nicola Leali a un ruolo di riserva.

Il Verona, infine, cede in prestito Jesús Santiago Pérez Yellu, giovane centrocampista spagnolo.

Il mercato, dunque, continua a muoversi, tra sogni di gloria e pragmatica gestione delle risorse.