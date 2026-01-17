Calciomercato Serie A: Fortini-Roma, Frattesi al Nottingham, e altre sorprese

Il mercato invernale si configura come un crocevia di strategie e tentativi di accelerazione per diverse squadre di Serie A, con obiettivi e dinamiche complesse che delineano un quadro di possibili rivoluzioni.
La corsa a Niccolò Fortini, talentuoso terzino della Fiorentina classe 2006, infiamma la competizione tra Roma e Juventus.
La Roma, alla ricerca di un punto di forza per rinforzare la propria linea difensiva, ha formalizzato l’interesse tramite i canali appropriati, ma la valutazione della Fiorentina, saldamente ancorata alla cifra di 20 milioni di euro, rappresenta un ostacolo significativo.
I tentativi romani di alleggerire l’operazione tramite contropartite tecniche – con nomi come Baldanzi, El Shaarawy e Bailey – si sono rivelati infruttuosi.
La Juventus, nel tentativo di aggirare la barriera economica, ha proposto un’operazione più articolata, che include la possibilità di inserire due elementi della rosa bianconera: Daniele Rugani e Mattia Gatti, offrendo una soluzione più flessibile per la Fiorentina.
Parallelamente, si intensifica l’interesse del Nottingham Forest per Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter.
Nonostante la fervente insistenza inglese, la dirigenza nerazzurra mantiene una linea ferma, con una valutazione attorno ai 35 milioni di euro.
Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per cercare una possibile intesa, ma la distanza tra domanda e offerta rimane considerevole.
In ambito interista, si placa il tentativo del Galatasaray per Hakan Calhanoglu.
Dopo un corteggiamento estivo, il club turco ripropone il suo interesse, ma l’Inter esclude categoricamente la cessione del talento turco, considerandolo un elemento imprescindibile per il progetto tecnico.
Il Milan, dal canto suo, sonda il mercato alla ricerca di nuove soluzioni offensive, puntando su Andrej Kostic, giovane attaccante serbo del Partizan Belgrado.
L’offerta iniziale rossonera di 4,5 milioni, corredata di bonus e percentuale sulla futura rivendita, si scontra con la richiesta più alta del Partizan, stimata intorno ai 12 milioni.
Il Napoli, in cerca di un rinforzo per l’attacco, valuta l’opzione dell’attaccante marocchino del Fenerbahce, Youssef En-Nesyri.
L’apertura del club turco al prestito rappresenta un’opportunità interessante, ma la cessione di uno tra Giovanni Simeone (Lang) e Moise Kean (Lucca) si configura come un presupposto necessario.
Su Lucca, emergono gli interessi di Besiktas e Al-Hilal, con l’ipotesi concreta di uno scambio che coinvolgerebbe Marcos Alonso.
Il ds Manna, con l’obiettivo di operare a costo zero, sonda anche il terreno per l’attaccante greco del Bruges, Andreas Tzolis.
Il Torino, nel frattempo, finalizza l’ingaggio del terzino Rafa Obrador, attualmente in forza al Benfica.
L’accordo con il giocatore e con il club portoghese è già stato raggiunto, ma resta in sospeso la benedizione del Real Madrid, che detiene ancora diritti sull’esterno spagnolo.
Un nuovo tassello si aggiunge alla rosa della Fiorentina con l’arrivo di Jack Harrison, esterno inglese proveniente dal Leeds, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro.
Harrison rappresenta il terzo innesto per il club viola, a seguito degli acquisti di Manor Solomon e Marco Brescianini, rafforzando ulteriormente il progetto tecnico di Vincenzo Italiano.