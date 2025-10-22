Cancellieri out: Lazio, emergenza infortuni e interrogativi.

La stagione della Lazio si tinge di nuove sfide, non solo sul campo, ma anche nel reparto medico.

L’ultimo capitolo di questa serie di infortuni vede coinvolto Matteo Cancellieri, l’esterno offensivo che aveva iniziato a ritagliarsi uno spazio importante nel progetto tecnico biancoceleste.

La sua uscita prematura durante il match contro l’Atalanta, un segnale di sofferenza immediato, si è concretizzata in una diagnosi non indolore: una lesione miotendinea di media entità alla coscia sinistra.

Il comunicato ufficiale della società, velato in un tono di professionalità, non minimizza la gravità della situazione.

“Percorso terapeutico iniziato” e “monitoraggi nei prossimi giorni” sono espressioni che, al di là della retorica, suggeriscono un recupero che richiederà tempo e impegno.

La lesione miotendinea, a differenza di una semplice distorsione o contrattura, implica un danno ai tessuti connettivi che uniscono muscolo e tendine, richiedendo un processo di guarigione più complesso e mirato.

Questo nuovo stop aggiunge ulteriore peso a un calendario già denso di impegni e a un momento cruciale per le ambizioni stagionali della Lazio.

L’assenza di Cancellieri priva la squadra di una potenziale arma offensiva, un elemento dinamico capace di creare superiorità numerica e generare occasioni da gol.

La sua versatilità, la capacità di giocare su entrambe le fasce e la sua innegabile progressione tecnica lo rendevano un elemento prezioso nel disegno tattico dell’allenatore.

L’infortunio di Cancellieri solleva interrogativi più ampi sullo stato di forma del gruppo e sulla gestione dell’intensità di allenamento e partita.

Una serie di infortuni, seppur con cause differenti, può essere indicativa di una condizione fisica non ottimale o di una predisposizione a risposte negative da parte di alcuni giocatori.

La ripresa da parte del club dovrà necessariamente coinvolgere un’analisi approfondita delle dinamiche interne, valutando anche l’impatto della preparazione atletica e dei carichi di lavoro.

Il recupero di Cancellieri non sarà solo una questione di terapia fisica e riabilitazione, ma richiederà un approccio olistico che tenga conto del benessere psicologico del giocatore, isolato parzialmente dalla routine di squadra durante questo periodo.

La sua reintegrazione dovrà essere graduale e ponderata, per evitare ricadute e garantire un ritorno in campo alla massima efficienza, preservando al contempo la sua motivazione e la sua fiducia.

Il futuro, come spesso accade nel mondo del calcio, rimane sospeso tra la speranza del recupero e l’incertezza dei prossimi impegni.