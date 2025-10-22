Centenario Corriere dello Sport: Napoli, San Carlo e una festa dello sport

Il culmine delle celebrazioni per il centenario del *Corriere dello Sport* si materializzerà lunedì a Napoli, in un evento di grande respiro allestito nel foyer del prestigioso Teatro San Carlo.

Questa iniziativa, frutto di una collaborazione sinergica con l’amministrazione comunale, si inserisce all’interno di un percorso di valorizzazione volto a proiettare Napoli verso il riconoscimento di Capitale Europea dello Sport 2026, un titolo che ne attesta la profonda vocazione sportiva, intrecciata inestricabilmente con un ricco patrimonio culturale.

L’evento trascenderà la mera cronaca sportiva, configurandosi come un vero e proprio dialogo tra generazioni e figure chiave che hanno plasmato il panorama sportivo italiano.

La conduzione sarà affidata al direttore Ivan Zazzaroni, che guiderà una conversazione stimolante con personalità di spicco, ognuna portatrice di un’esperienza unica e di una visione distintiva.

Tra i protagonisti, spicca la figura di Adriano Galliani, architetto di un’era di successi per il Milan, testimone e artefice di un calcio che ha segnato un’epoca.

Accanto a lui, Ferdinando Fefè De Giorgi, un’icona del volley italiano, campione del mondo sia come giocatore che come allenatore, incarnazione di leadership e strategia vincente.

La leggendaria figura di Gianluigi Buffon, portiere simbolo del calcio italiano, arricchirà l’evento con la sua longevità e il suo carisma indiscusso, unendo la maestria tecnica a una profonda umanità.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, illustrerà il percorso di crescita e di affermazione del movimento, evidenziando le sfide affrontate e gli obiettivi raggiunti.

Tommaso Chieffi, veterano della vela italiana, condividerà le sue esperienze nell’America’s Cup e in altre competizioni di prestigio, offrendo uno sguardo privilegiato sul mondo della navigazione a vela.

Un contributo speciale sarà offerto da José Mourinho, che, in collegamento, apporterà la sua prospettiva internazionale sul calcio moderno e sul ruolo cruciale della leadership nello sport.

Il suo sguardo, forgiato da esperienze in contesti calcistici globali, promette di offrire spunti di riflessione di grande valore.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, offrirà una panoramica del momento storico che la città sta vivendo, un periodo caratterizzato da successi sportivi straordinari – come i due scudetti conquistati in tre anni – e da una crescente consapevolezza del suo ruolo di capitale dello sport europeo e sede dell’America’s Cup 2027.

L’evento, come anticipato in una nota ufficiale, si preannuncia come un viaggio emozionale attraverso un secolo di sport e giornalismo, un’occasione per ripercorrere i momenti più significativi e proiettarsi verso il futuro con rinnovato entusiasmo.

Un saluto introduttivo di Antonio Conte contribuirà a creare un’atmosfera carica di energia e di passione, celebrando il legame indissolubile tra lo sport, la città di Napoli e la sua comunità.