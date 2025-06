Cile, l’era Gareca è finita: crisi e futuro incerto

Un’era giunge al termine per il calcio cileno: Ricardo Gareca, navigato allenatore argentino, è stato sollevato dal suo incarico di commissario tecnico della nazionale, un segnale inequivocabile del profondo smarrimento calcistico che affligge il paese. La sconfitta inaspettata e umiliante per 2-0 contro la Bolivia, una squadra storicamente considerata avversaria minore, ha sancito l’irrimediabile esclusione del Cile dai prossimi Mondiali del 2026, una ferita aperta per un popolo abituato a vedere la propria rappresentativa protagonista a livello globale.La decisione, comunicata dalla Federazione Cileana con un tono di rassegnazione, pone fine a un progetto ambizioso iniziato a gennaio 2024, che mai è riuscito a decollare. Il bilancio di Gareca alla guida della “Roja” è crudo: una vittoria magra, otto sconfitte amare e quattro pareggi insufficienti a mascherare una fragilità strutturale che va ben oltre le responsabilità individuali dell’allenatore.Il Cile, un tempo sinonimo di calcio brillante e combattivo, si ritrova ora a fare i conti con un vuoto generazionale. La scomparsa graduale dei protagonisti della “Generazione Dorata”, coloro che avevano regalato al paese due trionfi consecutivi in Copa America (2015 e 2016), ha lasciato un’eredità difficile da emulare e un’assenza di leadership che si fa sentire in campo. L’impossibilità di qualificarsi per i Mondiali del 2018 e del 2022 aveva già prefigurato questa crisi, ma la debacle attuale la conferma in modo drammatico.Le parole di Alexis Sanchez, icona indiscussa del calcio cileno, riflettono il senso di disillusione e la consapevolezza di un capitolo chiuso. “La generazione d’oro è sepolta, rimango solo io”, ha dichiarato l’attaccante, simbolo di un’epoca di successi che sembra ormai lontana. Questa frase, carica di malinconia, evidenzia la difficoltà di ricostruire un’identità calcistica solida e competitiva senza i pilastri che l’avevano sostenuta.Oltre alla perdita dei giocatori di punta, la crisi del Cile rivela anche problematiche più profonde, come una gestione federale spesso controversa, un sistema di formazione giovanile carente e una difficoltà nel rinnovare i talenti. La qualificazione per il 2026 rappresentava un’opportunità per ripartire, per dimostrare che il Cile poteva ancora competere ai massimi livelli, ma è sfumata in un finale amaro.Il futuro del calcio cileno ora si apre con interrogativi complessi e la necessità di scelte coraggiose. Sarà fondamentale individuare un nuovo progetto tecnico, in grado di valorizzare le nuove leve, recuperare l’identità di gioco e, soprattutto, ricostruire la fiducia di un popolo che ha sempre creduto nel proprio calcio. La ricerca di un successore per Gareca sarà cruciale, ma non sufficiente a risolvere una crisi che affonda le sue radici in problemi strutturali e di sistema. La “Roja” dovrà reinventarsi, guardando al futuro con umiltà e determinazione, per tornare a brillare nel panorama calcistico mondiale.