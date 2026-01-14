Cocciaretto a Hobart: Rimonta da sogno e quarti di finale!

- Advertisement -

L’Australia, preludio agli Australian Open, accoglie l’Hobart International, un WTA 250 che assume quest’anno un significato ancora più marcato nel panorama tennistico femminile.

Elisabetta Cocciaretto, giovane talento italiano classe 1999, si è guadagnata con grinta e determinazione un posto tra le otto contendenti, navigando le acque insidiose del tabellone.

La sua performance, segnata da una resilienza encomiabile, evidenzia la sua continua crescita e la sua capacità di interpretare partite complesse.

La Cocciaretto, attualmente posizionata al numero 80 nel ranking WTA, ha affrontato un percorso tortuoso per raggiungere i quarti di finale.

La sua avventura è iniziata dalle qualificazioni, un banco di prova che l’azzurra ha superato con successo, dimostrando una solida preparazione atletica e una mentalità indomita.

La sfida contro Ann Li, statunitense n.38 WTA e quarta testa di serie, si è rivelata un vero e proprio test di carattere.

Il primo set ha visto l’americana imporre il suo gioco con precisione e potenza, portandosi via la prima frazione con un perentorio 6-1.

Tuttavia, la Cocciaretto non si è lasciata intimorire, reagendo con una tenace rimonta che ha infiammato il pubblico.

Il secondo e terzo set si sono sviluppati in un equilibrato susseguirsi di emozioni, con l’azzurra capace di annullare diversi match point e di esprimere un tennis di alta qualità, caratterizzato da un’aggressività controllata e un’efficace gestione dei momenti cruciali.

La vittoria finale, ottenuta in due ore e undici minuti con il punteggio di 7-5, 7-5, non è solo un risultato sportivo, ma un simbolo della sua capacità di reagire alle avversità e di credere nelle proprie possibilità.

Ora, per Elisabetta Cocciaretto, si apre la porta per la semifinale.

L’ostacolo successivo è Anna Bondar, tennista ungherese n.75 WTA, che ha eliminato la tedesca Tatiana Maria.

La partita si preannuncia equilibrata, con due giocatrici capaci di esprimere un tennis vario e imprevedibile.

Cocciaretto dovrà mettere a frutto le lezioni apprese dalla precedente partita, mantenendo alta la concentrazione e sfruttando al meglio le proprie armi migliori.

La sua partecipazione a Hobart rappresenta un’opportunità preziosa per accumulare punti ranking e per prepararsi al meglio agli Australian Open, il primo Slam della stagione, dove potrà misurarsi con le giocatrici più forti del mondo.