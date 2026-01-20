Coco Gauff: Partenza vincente agli Australian Open, ispirata da Sinner

- Advertisement -

Coco Gauff ha inaugurato gli Australian Open con una vittoria convincente, proiettandosi verso il suo ambizioso obiettivo: la conquista del primo sigillo Slam della carriera.

La sua prestazione, impeccabile contro l’uzbeka Kamilla Rakhimova (6-2, 6-3), è stata accompagnata da un tocco di leggerezza e autoironia, incarnato dalla scelta audace di tingersi i capelli di rosso, un omaggio scherzoso al successo di Jannik Sinner, dominatore degli ultimi due edizioni del torneo.

“C’è un altro tennista qui che sta andando alla grande con questo colore,” ha esclamato Gauff, sottolineando l’ammirazione e, forse, l’ispirazione tratta dalle performance del collega italiano.

Al di là della simpatica parentesi estetica, l’analisi post-partita di Gauff ha rivelato una maturità e una profonda consapevolezza del percorso che la attende.

L’americana, terza testa di serie, ha identificato un aspetto cruciale da correggere: “Ho dovuto eliminare le esitazioni iniziali al servizio.

” Questa osservazione rivela una costante ricerca di perfezionamento, un’etica del lavoro che la spinge a scavare a fondo nelle proprie performance, anche quando il risultato appare inequivocabile.

La vittoria contro Rakhimova, partita sotto un sole cocente nella Rod Laver Arena, ha rappresentato un solido punto di partenza, ma non ha placato l’ambizione di Gauff.

La sua dichiarazione, “Voglio vincere questo torneo,” non è un semplice auspicio, ma l’espressione di una ferma intenzione, sostenuta da un’incredibile fiducia in sé stessa.

Tuttavia, la giovane stella americana ha anche dimostrato una notevole resilienza psicologica.

La frase “Sono soddisfatta solo se vinco, ma sono orgogliosa di me stessa a prescindere da come andrà a finire” denota una gestione delle aspettative sofisticata, un equilibrio tra la sete di successo e la capacità di apprezzare il proprio valore al di là dei risultati.

Il prossimo ostacolo è la serba Olga Danilovic, avversaria temibile, reduce dalla vittoria contro la leggendaria Venus Williams.

Questo incontro rappresenta un banco di prova importante per Gauff, un’occasione per testare la propria tenuta mentale e fisica, e per affinare ulteriormente la strategia di gioco.

La sfida è aperta, e il percorso verso il titolo si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con Coco Gauff determinata a lasciare il segno in questa edizione degli Australian Open.