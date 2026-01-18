Commosso Dall’Ara: Un Addio che Unisce Fiorentina e Bologna

- Advertisement -

Un’onda di commozione ha investito il Dall’Ara, teatro di un momento sportivo intriso di profonda emozione e rispetto.

La scomparsa di Rocco Commisso, figura carismatica e pilastro della Fiorentina, ha generato un’inattesa, ma sentita, convergenza tra due acerrime rivali.

Lo striscione, improvvisato e potente, “Ciao Presidente”, esposto dalla Curva Fiesole, in trasferta, ha dato il via a un rituale solenne, un addio corale che ha travalicato le barriere del tifo.

L’immagine dei giocatori della Fiorentina, in maglie speciali, recanti il numero uno e il nome “Rocco” sulla schiena, ha evocato un senso di unità e di lutto condiviso.

Il lutto al braccio, un simbolo universale di dolore, ha sottolineato la gravità della perdita.

Prima del fischio d’inizio, un gesto di profonda umanità: la squadra si è avvicinata alla curva dei tifosi bolognesi per raccogliere un applauso che risuonava come un abbraccio collettivo.

Anche membri dello staff tecnico, con le loro maglie commemorative, hanno partecipato a questo momento di raccoglimento.

Il minuto di silenzio, inizialmente incrinato da alcuni fremiti di voci provenienti dalla curva ospite, si è rapidamente trasformato in un applauso corale, un’onda sonora che ha inondato lo stadio.

La proiezione, sui maxi-schermi, di un’immagine di Rocco Commisso, imprenditore, leader e figura controversa ma indubbiamente appassionata, ha amplificato il senso di perdita, ricordando la sua energia inarrestabile e il suo legame viscerale con il club viola.

La partita, altrimenti un confronto agonistico, si è trovata ad assumere un significato trasceso, un tributo a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama calcistico italiano.

Un evento che, al di là delle rivalità, ha messo in luce la capacità dello sport di generare empatia e di unire le persone nel momento del dolore.

La scomparsa di Commisso, paradossalmente, ha creato un’occasione per celebrare l’umanità che si cela dietro i colori di una maglia.