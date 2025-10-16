Como-Juventus: emergenza in difesa, sfida durissima in arrivo.

Il Como affronta un momento delicato alla vigilia del confronto con la Juventus, un impegno di notevole importanza che si preannuncia particolarmente arduo a causa di una serie di indisponibilità che riducono significativamente le opzioni a disposizione del tecnico.

L’assenza più rilevante è quella di Rodriguez, sospeso per un turno a seguito di un’espulsione contestata, e la cui squalifica, non essendo stata revocata dal ricorso presentato, lo renderà nuovamente disponibile solo nella successiva partita contro il Verona.

La situazione si fa ulteriormente complessa con l’infortunio di Addai, che durante l’ultima sosta nazionale, in un incontro con la sua nazionale olandese, ha subito una lesione al bicipite femorale, un infortunio che lo allontana dal campo per un periodo imprecisato.

La sua assenza priva la squadra di un elemento di forza e dinamismo nel reparto difensivo.

A completare il quadro preoccupante, si aggiunge l’incertezza sullo stato di salute di Diao, il cui rientro in campo non è ancora previsto, sollevando interrogativi sulla sua effettiva disponibilità per la sfida imminente.

La gestione delle risorse umane diventa quindi un banco di prova cruciale per il tecnico, chiamato a trovare soluzioni creative e a valorizzare al meglio gli elementi a disposizione.

La squalifica di Fabregas, conseguenza di un’espulsione controversa nella precedente partita, aggiunge un ulteriore tassello alla complessità del momento.

La sua esperienza e la sua visione di gioco rappresentano un valore aggiunto per il Como, e la sua assenza comporterà una riorganizzazione tattica e una ricerca di alternative in grado di garantire lo stesso livello di controllo e qualità in mediana.

La partita contro la Juventus si prospetta quindi una prova di resilienza e di ingegno tattico per il Como, che dovrà fare affidamento sulla tenacia, sulla coesione di squadra e sulla capacità di interpretare al meglio le difficoltà poste dall’avversario.

Sarà fondamentale la capacità di adattamento e la ricerca di nuovi leader in grado di sopperire alle mancanze e di trascinare la squadra verso un risultato positivo.