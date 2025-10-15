Crisi in Europa: Cech esonera Hasek, follie nel calcio moderno.

La brusca conclusione del percorso di Ivan Hasek sulla panchina della nazionale ceca rappresenta l’ultimo, significativo, capitolo di una crisi che attanaglia il panorama calcistico europeo in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026.

La sconfitta inaspettata contro le Isole Faroe, un’avversaria storicamente meno competitiva, non è stata semplicemente un risultato sportivo, ma il punto di rottura di un percorso che faticava a decollare, segnato da risultati insufficienti e, probabilmente, da una gestione tattica percepita come inadeguata.

L’esonero, giunto a distanza di poche ore da quello del danese Jon Dahl Tomasson, esonerato dalla nazionale svedese in seguito al sorprendente ko casalingo contro il Kosovo, evidenzia una crescente insofferenza delle federazioni nei confronti di risultati al di sotto delle aspettative.

Entrambi i casi, accomunati dal risultato finale di 2-1 e dalla natura inattesa delle sconfitte, delineano un quadro preoccupante: la competizione per la qualificazione ai Mondiali si fa sempre più agguerrita, e la pressione sui selezionatori è palpabile.

L’episodio ceco va oltre la semplice ricerca di un “capro espiatorio”.

La federazione, dopo un’attenta valutazione, ha ritenuto che una nuova guida fosse necessaria per ravvivare lo spirito della squadra, implementare nuove strategie e, soprattutto, ristabilire un percorso di crescita solido e sostenibile.

La scelta di Hasek, arrivato a sostituire Jaroslav Silhavy, aveva generato un iniziale ottimismo, ma i risultati conseguiti non sono stati all’altezza delle aspettative.

L’esonero di Tomasson, d’altro canto, sottolinea come le performance casalinghe, tradizionalmente considerate un baluardo per le nazionali, non siano più garanzia di successo.

La partita contro il Kosovo, una formazione relativamente giovane e in ascesa, ha messo a nudo le fragilità di una squadra danese che si attendeva un percorso più agevole verso la qualificazione.

Questi eventi sollevano interrogativi più ampi sulla natura stessa del calcio moderno, sull’intensità della pressione sui tecnici e sulla sempre maggiore importanza attribuita ai risultati a breve termine.

La qualificazione ai Mondiali, un obiettivo prestigioso e ambitissimo, impone standard elevatissimi, e la minima incertezza può costare caro.

Il futuro delle rispettive nazionali ceca e svedese ora è nelle mani di nuovi selezionatori, chiamati a ricostruire, motivare e condurre le loro squadre verso la tanto agognata partecipazione al Mondiale del 2026.

La ricerca di un nuovo equilibrio e di una strategia vincente si preannuncia un percorso impegnativo e cruciale.