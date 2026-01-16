Dakar 2026: Al-Attiyah Reale, Record di Vittorie e Battaglia in Moto

- Advertisement -

La dodicesima giornata della Dakar 2026 ha regalato un’altra pagina di storia, consacrando Nasser Al-Attiyah come un’icona indiscussa del rally raid.

Il pilota qatariota, al volante della sua Dacia, ha trionfato nella impegnativa tappa che collegava Al Henakiyah a Yanbu, un percorso di 311 chilometri disseminato di insidie e che ha richiesto una precisione chirurgica.

La sua vittoria, ottenuta con un margine di 1 minuto e 4 secondi sull’americano Mitch Guthrie, non è solo una testimonianza della sua abilità di guida, ma anche un traguardo significativo: con questo successo, Al-Attiyah porta il suo totale di vittorie di tappa a ben 50, un record ineguagliabile che lo proietta prepotentemente verso l’agognato sesto successo complessivo nella Dakar.

La performance di Al-Attiyah non si limita alla semplice vittoria di tappa.

Rappresenta la sintesi di anni di esperienza, di un’eccezionale capacità di leggere il terreno e di gestire la pressione, elementi cruciali in una competizione come la Dakar, dove la resistenza fisica e mentale sono messe a dura prova.

La sua Dacia, seppur apparentemente modesta, si è dimostrata una macchina affidabile e performante, in grado di competere con i costosi prototipi degli altri team, sottolineando come la strategia e l’abilità del pilota possano spesso prevalere sulla potenza bruta.

Nel mondo delle moto, la vittoria è andata a Ricky Brabec, un altro pilota determinato a scrivere il proprio nome nei libri di leggenda della Dakar.

L’americano ha dominato la tappa, superando in volata i suoi agguerriti rivali.

Dietro di lui, a contendersi i gradini più bassi del podio, si sono piazzati l’argentino Luciano Benavides e il compagno di squadra spagnolo Tosha Schareina, entrambi piloti di grande talento.

La competizione tra questi tre uomini si fa sempre più intensa, con ogni tappa che alimenta la speranza di un finale al cardiopalma.

La dinamica interna al team KTM, con Benavides e Schareina che si sfidano per il supporto a Brabec, aggiunge un ulteriore livello di complessità e imprevedibilità alla classifica generale.

L’ultima tappa, un circuito da Yanbu a Yanbu, si prospetta come un test finale di resistenza e strategia.

I piloti dovranno gestire l’affaticamento accumulato nelle precedenti giornate e affrontare un percorso che, pur non presentando le insidie più estreme, richiederà comunque la massima concentrazione.

La vittoria finale è a portata di mano per Al-Attiyah, ma un errore o un guasto meccanico potrebbero ribaltare la situazione.

Allo stesso modo, Ricky Brabec dovrà difendere il suo vantaggio in classifica, consapevole che i suoi rivali non lasceranno nulla al caso.

La Dakar 2026 si appresta a concludersi con un’ultima, emozionante giornata.