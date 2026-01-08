Dakar, Arabia Saudita: Lategan guida, Guthrie trionfa nella 5ª tappa.

- Advertisement -

Il deserto saudita ha nuovamente messo a dura prova i piloti del Rally Dakar, con la quinta tappa – la seconda metà della tanto temuta maratona inaugurale – che ha ridisegnato temporaneamente le dinamiche della competizione.

Sebbene Mitch Guthrie, statunitense, abbia trionfato nell’impegnativa prova speciale di 372 chilometri, è il sudafricano Henk Lategan a mantenere saldamente il primato nella classifica generale, consolidando il vantaggio costruito nella giornata precedente.

La vittoria di Guthrie, un debutto trionfante in questa edizione, testimonia la crescente competitività del panorama del rally raid, dove i talenti emergenti sfidano gli assi affermati.

Dietro di lui, la lotta per la leadership rimane serrata, con un’impressionante performance collettiva del team Ford che ha portato a una tripletta, posizionando il marchio americano in una posizione di forza.

Sébastien Loeb, nove volte campione del rally mondiale, si è dovuto accontentare dell’undicesimo posto in questa tappa, accumulando un ritardo di oltre otto minuti rispetto al vincitore.

La sua posizione in classifica generale lo vede attualmente ottavo, a quasi diciannove minuti dal vertice, evidenziando le difficoltà incontrate nell’adattarsi al terreno e alle sfide specifiche del Dakar.

La leadership nella classifica generale è ora detenuta da Lategan, inseguito da vicino dal qatariota Nasser Al-Attiyah, distanziato di soli 81 secondi.

Il podio si completa con una rappresentanza schierata di piloti Ford, con Mattias Ekström, Nani Roma, Carlos Sainz e lo stesso Guthrie che occupano le posizioni immediatamente successive, a loro