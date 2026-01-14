Darderi a Auckland: rimonta incredibile e semifinale!

- Advertisement -

Luciano Darderi incanta Auckland, strappando un’inaspettata semifinale nell’ATP 250 neozelandese, un preludio cruciale al prossimo Australian Open. La prestazione, testimoniante di una resilienza e una capacità di adattamento tattica notevoli, ha visto il giovane italoargentino, numero 24 al mondo, superare in rimonta il cileno Alejandro Tabilo (n.81 ATP) con un punteggio di 1-6, 7-5, 6-3.

La vittoria, maturata sui campi in cemento di Auckland, sottolinea la sua crescente autorevolezza nel panorama tennistico internazionale, proiettandolo verso un torneo del Grande Slam come l’Australian Open con rinnovata fiducia.

L’incontro, un banco di prova importante nel ricco calendario di preparazione che lo vede affiancato ad Adelaide, ha rivelato un Darderi inizialmente impacciato, quasi sopraffatto dalla pressione del debutto stagionale.

Il primo set, concluso con un secco 6-1 a favore di Tabilo, ha evidenziato una difficoltà nel trovare il giusto ritmo e nell’elaborare una strategia efficace contro un avversario apparentemente inarrestabile.

La chiave del successo è stata la capacità di Darderi di analizzare rapidamente gli errori, modificare l’approccio e reagire con determinazione.

La rimonta nel secondo set, conquistato 7-5, non è stata solo una questione di forza fisica, ma soprattutto di maturità tattica.

L’abilità di Darderi nel variare il gioco, sfruttando al meglio i propri punti di forza – un servizio potente e colpi da fondo incisivi – ha progressivamente messo alle strette Tabilo, creando squilibri e aprendo spazi per la vittoria.

La seconda parte del match ha visto un Darderi trasformato, capace di esprimere un tennis di alta qualità, caratterizzato da aggressività controllata e una solida gestione dei propri errori.

“È stata una partita davvero impegnativa”, ha commentato Darderi al termine dell’incontro, riconoscendo la difficoltà del percorso affrontato.

“Il primo set è stato particolarmente complesso, l’adrenalina era alta e la tensione palpabile.

La rimonta nel secondo set è stata fondamentale per riprendere il controllo del match e ritrovare la mia lucidità.

”Ora, Darderi attende lo statunitense Marcos Giron (n.60 ATP) per un terzo confronto diretto, un’ulteriore opportunità per consolidare il suo momento di forma e dimostrare di essere un avversario temibile per i giocatori più affermati.

Questa prestazione ad Auckland non solo lo avvicina ai quarti di finale, ma rappresenta anche un passo importante nel suo percorso di crescita, un preludio ad un 2024 che potrebbe riservare nuove e inaspettate soddisfazioni.