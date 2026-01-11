De Ketelaere risorge, ma l’Atalanta trema: infortunio pesante

- Advertisement -

Il ritorno di Charles De Ketelaere a contendere la porta avversaria, con un gol che spezza un digiuno durato oltre sei mesi dal precedente lampo di Lecce, sottolinea una ripresa inaspettata e significativa per l’Atalanta.

La rete, siglata contro un Torino combattivo, non è solo un segnale incoraggiante per il giovane belga, spesso criticato per la sua discontinuità, ma anche il preludio di una serie positiva che vede la formazione bergamasca inanellare tre successi consecutivi in campionato, un dato che denota una ritrovata solidità e capacità di reazione.

Tuttavia, la gioia per la vittoria e la ritrovata prolificità offensiva è velata da una preoccupante notizia: l’infortunio a Duvan Zapata, e ora, un possibile stop prolungato per il difensore mediano, Berat Djimsiti.

L’assenza del giocatore, pilastro della retroguardia nerazzurra, per un mese o più, rappresenta un’inattesa battuta d’arresto per mister Gasperini, ponendo una sfida complessa allo staff tecnico e ai giocatori a disposizione.

Djimsiti, con la sua esperienza e la sua abilità nel recuperare palloni e impostare il gioco, è un elemento imprescindibile per l’equilibrio tattico dell’Atalanta.

La sua assenza costringerà Gasperini a rivedere gli schemi difensivi e a sperimentare soluzioni alternative, potenzialmente mettendo a dura prova la tenuta della squadra in un calendario denso di impegni, compresi i match di Champions League.

La necessità di trovare un sostituto all’altezza non è solo una questione tecnica, ma anche psicologica: è fondamentale che chi entrerà in campo possa incarnare lo stesso spirito combattivo e la stessa determinazione che hanno sempre contraddistinto Djimsiti.

La ripresa di De Ketelaere, a fronte di una potenziale perdita di peso nella difesa, incarna quindi una narrazione complessa: un’opportunità per il talento belga di affermarsi definitivamente, bilanciata dalla necessità di superare un momento delicato per la solidità difensiva dell’Atalanta.

Il successo contro il Torino, al di là del gol di De Ketelaere, deve essere interpretato come un punto di partenza, un test di carattere e di resilienza per una squadra chiamata a navigare in acque meno agitate e a dimostrare di possedere la profondità di rosa e la capacità di adattamento necessarie per affrontare le sfide che l’attendono.

La stagione, nonostante le difficoltà, resta aperta a interpretazioni e a possibili sviluppi inaspettati.