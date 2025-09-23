De Zerbi sfida il PSG: un monito per il calcio francese.

La sfida si è conclusa con un trionfo, un grido liberatorio che ha scosso le fondamenta del panorama calcistico francese.

Roberto De Zerbi, neo-allenatore dell’Olympique Marsiglia, non ha celato la profondità del significato che si celava dietro il successo per 1-0 contro il Paris Saint-Germain, un’affermazione siglata dall’inaspettato gol di Aguerd, frutto di una disattenzione in difesa parigina.

Ma al di là del risultato in sé, le parole di De Zerbi hanno illuminato una dinamica più ampia, un confronto non solo tecnico ma ideologico.

“Ho espresso al presidente Longoria che l’accettazione di questa panchina è stata influenzata dalla volontà di confrontarmi con un’entità come il PSG,” ha dichiarato De Zerbi.

La sua osservazione non si limita alla semplice competizione sportiva.

Il PSG, con la sua potenza finanziaria, la capacità di attrarre talenti internazionali e un’aura di incontrastata supremazia, rappresenta per molti un modello di potere, un’incarnazione dell’autorità consolidata.

Per De Zerbi, questa “autorità” appare eccessiva, quasi in contrasto con lo spirito di competizione e l’imprevedibilità che contraddistinguono il calcio.

La sua visione, profondamente radicata in un approccio tattico innovativo e in un’etica del lavoro rigorosa, si pone in antitesi a questa apparente monopolio del successo.

Non si tratta di una mera rivalità, ma di una sfida a un paradigma.

De Zerbi, con la sua nomina e le sue dichiarazioni, ha implicitamente suggerito la necessità di riequilibrare le forze in gioco, di introdurre una ventata di novità in un sistema che rischia di cristallizzarsi in una prevedibilità soffocante.

Il gol di Aguerd, pur nella sua semplicità, si è elevato a simbolo di questa ribellione, di una vulnerabilità inattesa che ha scalfito l’immagine di invincibilità del PSG.

Non è solo una vittoria calcistica, ma un monito, un segnale che invita a interrogarsi sul significato stesso del potere nel mondo del calcio e sulla possibilità di contrastarlo con l’ingegno, la perseveranza e un’identità sportiva forte e radicata.

L’OM, sotto la guida di De Zerbi, si propone quindi di diventare non solo un avversario temibile, ma un catalizzatore di un cambiamento più ampio e profondo.