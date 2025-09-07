Debrecen, l’Ungheria chiama: Azzurri in campo per un match cruciale.

L’ultimo giorno di preparazione a Coverciano, crocevia del calcio italiano, si è concluso con un’atmosfera carica di tensione e concentrazione, preludio alla partenza imminente per Debrecen, in Ungheria.

La trasferta, cruciale nel cammino verso la qualificazione ai Mondiali, vedrà la Nazionale affrontare Israele in un match che si preannuncia intenso e determinante.

Un’assenza significativa ha caratterizzato la seduta: Mattia Zaccagni, talento emergente della Lazio, ha dovuto rinunciare alla partecipazione completa a causa dei postumi di un trauma, riportato durante la precedente sfida contro l’Estonia.

L’esterno biancoceleste, seppur assente dal campo, ha seguito un programma di recupero personalizzato in palestra, monitorato dallo staff medico, nella speranza di poter recuperare in tempo per le prossime sfide.

La restante parte del gruppo, composta dai 26 calciatori convocati, inclusi i quattro portieri, ha affrontato una preparazione metodica e mirata.

La seduta si è articolata in due fasi distinte: inizialmente, un intenso lavoro atletico, suddiviso in due nuclei separati, ciascuno caratterizzato da una precisa configurazione tattica.

Un gruppo, identificato dalle pettorine blu, ha focalizzato l’attenzione sull’organizzazione difensiva e la transizione offensiva, mentre l’altro, riconoscibile dalle pettorine gialle, si è concentrato sulla fase di possesso palla e sulla ricerca di soluzioni creative in area avversaria.

La scelta di suddividere il gruppo in questo modo ha permesso allo staff tecnico di sperimentare diverse combinazioni di giocatori e di affinare ulteriormente le strategie di gioco.

Nella seconda parte della seduta, la squadra si è confrontata in una partita di allenamento contro la formazione della Primavera dell’Empoli.

Questo incontro, oltre a fornire un utile banco di prova fisico, ha offerto l’opportunità di valutare l’impatto dei giovani talenti e di osservare la reattività dei giocatori di esperienza in situazioni di gioco reale.

La presenza di una squadra giovanile, dinamica e imprevedibile, ha contribuito a rendere l’allenamento più stimolante e a mettere alla prova la capacità di adattamento della Nazionale.

L’atmosfera era palpabile: un misto di determinazione, rispetto per l’avversario e la consapevolezza di rappresentare un paese intero.

Il viaggio verso Debrecen segna un nuovo capitolo in questa avventura, un percorso costellato di sfide e ambizioni, con l’obiettivo ultimo di conquistare un posto ai vertici del calcio mondiale.