Delusione US Open: Vavassori e Bolelli eliminati al tie-break

Un’amara delusione per il tennis italiano agli US Open 2023: la coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, reduce da un percorso di successi e con l’ambizione di andare avanti nel torneo, si è arresa agli ottavi di finale in una battaglia estenuante contro gli statunitensi Robert Cash e J.

J.

Tracy.

Il risultato, 6-7(4/7) 7-6(7/2) 7-6(10/6), testimonia la ferocia dell’incontro e la tenacia degli avversari, che si sono imposti in una sfida al cardiopiaco.

La settima testa di serie, Vavassori e Bolelli, arrivava a Flushing Meadows con la convinzione di poter competere ad alto livello, forte di una chimica consolidata e di un gioco complementare.

Bolelli, veterano esperto e specialista del servizio, e Vavassori, con la sua agilità e capacità di risposta, rappresentavano un’accoppiata temibile.

Tuttavia, l’energia e la freschezza dei giovani statunitensi si sono rivelate un ostacolo arduo da superare.

Il primo set, deciso al tie-break con un soffio (7 punti a 4), ha già prefigurato l’intensità che avrebbe caratterizzato l’intero incontro.

La capacità di Cash e Tracy di neutralizzare le potenti accelerazioni di Vavassori e la precisione del servizio di Bolelli, unita a una buona gestione dei momenti cruciali, ha eroso progressivamente il vantaggio iniziale degli italiani.

Il secondo set ha visto un ribaltamento apparente, con gli azzurri che, grazie a un tie-break dominato (7 punti a 2), hanno pareggiato il conto dei set.

Questo momento di apparente riscatto, però, non è riuscito a dare il ritmo decisivo alla coppia italiana.

La terza e decisiva partita è stata una vera e propria prova di resistenza mentale e fisica.

Il tie-break finale, risolto 10 punti a 6, ha visto gli americani mantenere la calma e l’efficacia nei colpi chiave, frustrando i tentativi di rimonta degli italiani.

L’abilità di Tracy e Cash di variare il gioco, alternando potenza e intelligenza tattica, ha messo a dura prova la solidità della coppia italiana.

La sconfitta segna la fine prematura di un percorso che aveva fatto ben sperare i tifosi italiani.

Ora, Robert Cash e J.

J.

Tracy avranno l’opportunità di affrontare gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, decimi favoriti del tabellone, in una sfida che promette spettacolo e incertezza.

L’eliminazione di Vavassori e Bolelli lascia spazio ad altre coppie in lizza per il titolo, aprendo nuovi scenari in questa edizione degli US Open.