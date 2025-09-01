Djokovic, 38 anni e ancora dominante agli US Open

A 38 anni, Novak Djokovic si presenta ai quarti di finale degli US Open, incarnando una longevità agonistica che sfida le convenzioni del tennis moderno.

La vittoria su Jan-Lennard Struff, ottenuta con una fredda efficienza che gli è ormai marchio di fabbrica, non è solo un avanzamento nel torneo, ma una riaffermazione della sua posizione di dominatore, seppur in una fase della carriera in cui molti suoi contemporanei avrebbero già appeso la racchetta al chiodo.

Il punteggio finale, 6-3 6-3 6-2, riduce la complessità della partita a un numero, ma cela la precisione chirurgica con cui Djokovic ha smontato il gioco del tedesco.

Concedere all’avversario solo 8 game in tre set è una dimostrazione di controllo totale, un’espressione tangibile della sua capacità di leggere il gioco, anticipare le mosse e imporre il proprio ritmo.

Questa vittoria non è semplicemente il risultato di una buona giornata; è il frutto di decenni di dedizione, una costante ricerca dell’eccellenza che si manifesta in ogni aspetto del suo gioco.

La sua tecnica, perfezionata nel tempo, è un connubio di potenza, controllo e agilità, e la sua capacità di adattamento, cruciale per affrontare l’evoluzione costante del tennis, lo rende un avversario formidabile su qualsiasi superficie.

L’incontro, concluso in un’ora e 49 minuti, suggerisce anche una gestione intelligente delle energie, un aspetto fondamentale per un atleta di questa età che deve bilanciare la competitività con la preservazione fisica.

La brevità della partita non deve ingannare: ogni punto è stato conquistato con intelligenza e una volontà di ferro.

L’età, lungi dall’essere un limite, sembra aver affinato la sua visione del gioco, permettendogli di leggere le debolezze dell’avversario e di sfruttarle con precisione.

La sua presenza ai quarti di finale degli US Open, a 38 anni, non è solo un successo personale, ma un’ispirazione per tutti gli atleti che aspirano a una carriera lunga e ricca di successi.

È un monito che la passione, il duro lavoro e la costante evoluzione possono superare i confini dell’età, regalando al mondo dello sport momenti indimenticabili.

La partita con Struff rappresenta un tassello importante in questo percorso, un passo verso la potenziale conquista di un titolo che lo confermerebbe ancora una volta come una leggenda vivente del tennis.