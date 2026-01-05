Djokovic salta Adelaide: preoccupazioni e preparazione agli Australian Open

- Advertisement -

L’attesa per la stagione tennistica 2024 subisce un’inattesa frenata: Novak Djokovic, campione serbo e icona indiscussa del tennis mondiale, ha ufficialmente rinunciato alla partecipazione all’Adelaide International 250, torneo ATP in programma ad Adelaide dal 12 al 17 gennaio.

L’annuncio, comunicato tramite un messaggio sui suoi canali social, evidenzia una condizione fisica che non gli consente di affrontare al meglio una competizione di questo livello.

La decisione, purtroppo per il campione e per i numerosi fan australiani, segna una deviazione dal percorso originariamente previsto.

Adelaide, infatti, conserva per Djokovic ricordi particolarmente cari, legati alla trionfale vittoria del titolo nel 2021, un momento significativo nella sua straordinaria carriera.

Questa rinuncia solleva interrogativi e accende la curiosità attorno alla reale condizione fisica del giocatore, alimentando la speculazione su possibili acciacchi o un approccio più prudente in vista dell’obiettivo principale: gli Australian Open. La scelta di saltare Adelaide, sebbene fonte di rammarico, suggerisce una strategia mirata a ottimizzare la preparazione per il primo major stagionale, un appuntamento cruciale per la sua ascesa nel ranking mondiale e per la sua ricerca di ulteriori record.

L’assenza di Djokovic, testa di serie numero uno designata, riorganizza inevitabilmente la griglia del torneo adelaideano, offrendo a giovani talenti e giocatori emergenti un’opportunità preziosa per mettersi in mostra e sfidare i veterani.

La competizione, priva di una delle sue stelle più brillanti, promette comunque spettacolo e emozioni.

Djokovic, nel suo messaggio, ha espresso la sua delusione, ma ha confermato il suo impegno verso la preparazione specifica per gli Australian Open, sottolineando l’impazienza di rientrare in campo a Melbourne e di ritrovare il pubblico australiano, appassionato e sempre presente.

La sua assenza ad Adelaide, lungi dall’essere un semplice forfait, si configura come un segnale di una gestione oculata della sua forma fisica, finalizzata a massimizzare le sue possibilità di successo nel torneo di Melbourne, dove la sua presenza è attesa con trepidazione da tutto il mondo del tennis.

L’auspicio è che si ripresenti in piena forma per l’inizio di una stagione che si preannuncia ancora una volta cruciale per la sua leggendaria carriera.