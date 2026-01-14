Ducati VR46: Roma si tinge di nero e giallo per la MotoGP 2026

- Advertisement -

A Roma, città custode di storia e leggenda, si è levato il sipario sulla stagione 2026 del MotoGP con la presentazione della Ducati Desmosedici GP, vettata dal team Pertamina Enduro VR46.

L’evento, permeato di un’atmosfera carica di attesa e passione, ha sancito per il secondo anno consecutivo il ruolo di “Ducati Factory Supported Team”, un riconoscimento che testimonia il profondo sodalizio tecnico e strategico tra l’azienda bolognese e il team di Valentino Rossi.

La nuova livrea, battezzata ‘Black and Light’, si presenta come un’audace reinterpretazione dei codici estetici che hanno reso celebre la VR46.

Il nero, colore di eleganza e performance, domina la superficie della moto, contrastando con il vibrante giallo fluo, un marchio distintivo inconfondibile del team di Tavullia.

Questa dicotomia cromatica evoca la dualità tra potenza e leggerezza, elementi cruciali per la competitività nel mondiale.

La presentazione, supervisionata dall’irresistibile carisma di Valentino Rossi, ha visto i piloti Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli protagonisti della cerimonia.

I due alfieri del team hanno tolto il velo dalle loro Ducati, rivelando un design che non rinnega le tradizioni ma le proietta verso il futuro.

Fedeli alla tradizione, il sole e la luna, simboli emblematici del team e del suo fondatore, irrompono sulla livrea con un bagliore dorato, accentuando il senso di dinamismo e di energia.

Il numero 46, figura iconica e leggendaria del motociclismo, ritorna a far capolino sul cupolino, creando un contrasto suggestivo con i numeri dei piloti, il 49 di Di Giannantonio e il 21 di Morbidelli, ognuno portatore di una propria storia e ambizione.

La scelta di Roma come cornice di questo evento non è casuale.

La Città Eterna, culla di imperi e fulcro di innovazione nel corso dei secoli, si conferma luogo ideale per presentare una moto che incarna la ricerca continua di performance e tecnologia all’avanguardia, in linea con la filosofia del team e di Ducati.

La ‘Black and Light’ non è solo una livrea, ma un manifesto di valori: passione, dedizione, innovazione e il costante desiderio di superare i propri limiti, elementi imprescindibili per competere ai massimi livelli nel panorama del MotoGP.