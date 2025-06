Eddy Merckx: Il Cannibale che ha divorato il ciclismo.

Il ciclismo, uno sport di resistenza, tattica e sublime sofferenza, possiede figure iconiche che trascendono la semplice competizione. Laddove il nome di Muhammad Alì evoca immediatamente l’immagine della boxe e quello di Michael Jordan incarna il basket, il ciclismo universalmente riconosce in Eddy Merckx un’entità a sé, un punto di riferimento ineguagliabile.Merckx, soprannominato “Il Cannibale” per la sua insaziabile fame di vittoria, non fu semplicemente un campione, ma un’incarnazione stessa dell’eccellenza ciclistica. La sua carriera, sviluppatasi tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80, ridefinì i confini del possibile, elevando lo sport a vette inesplorate. La sua forza, puramente fisica, era solo una parte dell’equazione. Merckx possedeva un’intelligenza tattica straordinaria, la capacità di leggere una gara in ogni suo istante, anticipando le mosse degli avversari e sfruttando ogni minima opportunità. La sua abilità nel gestire il ritmo, nell’attaccare nei momenti cruciali e nel recuperare da situazioni di svantaggio era un’arma formidabile.La sua collezione di successi è sbalorditiva: cinque volte vincitore del Giro d’Italia, cinque volte vincitore del Tour de France, due volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, e numerose altre vittorie di prestigio. Non si limitò a conquistare i grandi Giri, ma dominò anche le classiche, dimostrando una versatilità senza pari.La grandezza di Merckx non risiede solo nei risultati quantitativi, ma anche nell’impatto che ebbe sullo sport. La sua era una performance totale, un esempio di dedizione assoluta, un mix letale di talento naturale e lavoro instancabile. Egli sollevò il livello medio del ciclismo, costringendo i suoi avversari a confrontarsi con un’asticella altrimenti irraggiungibile.Il suo approccio alla competizione era spietato, focalizzato sull’obiettivo finale, spesso a scapito delle considerazioni personali o del rispetto convenzionale. Questo, a volte, suscitò critiche, ma non poté mai offuscare la sua innegabile supremazia.Eddy Merckx non fu solo il più forte ciclista di tutti i tempi, ma anche un simbolo di un’epoca, un’icona che continua a ispirare generazioni di atleti e appassionati, un punto fermo nella storia di uno sport che celebra la forza, l’ingegno e la tenacia umana. La sua figura incarna un’idea di perfezione sportiva che, ancora oggi, sembra lontana dalla portata.