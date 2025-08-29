Europa League: Roma tra insidie, Bologna verso un percorso più agevole

L’estrazione a sorteggio della fase a gironi di Europa League ha disegnato un percorso a due velocità per il calcio italiano, evidenziando le diverse ambizioni e le sfide che attendono Roma e Bologna.

La squadra giallorossa, guidata da Gian Piero Gasperini, si trova a fronteggiare un cammino arduo, costellato da avversari di spessore che impongono un immediato e intenso confronto.

Lilla e Stoccarda, due formazioni solide e ben strutturate, rappresentano ostacoli significativi anche all’interno delle mura amiche dell’Olimpico, richiedendo una performance impeccabile da parte dei capitolini fin dalle prime battute.

L’approccio di Gasperini, pragmatico e diretto come sempre, riflette la consapevolezza di questa difficoltà.

Lungi dall’esprimere disagi o rimpianti, l’allenatore pone l’accento sulla necessità di navigare questo percorso complesso con determinazione, mirando a superare la fase a gironi e a inserirsi tra le 24 squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta.

Questa, secondo Gasperini, è l’effettiva arena competitiva, il vero banco di prova che si presenta a marzo, quando l’Europa più agguerrita si confronta per l’agognato trofeo.

La priorità non è la posizione in classifica nel girone, ma la qualificazione, condizione imprescindibile per accedere alla fase successiva e misurarsi con i migliori.

Il Bologna, dal canto suo, sembra aver pescato un percorso leggermente più agevole, sebbene l’incrocio con il Maccabi Tel Aviv, inevitabilmente, generi discussioni e sollevi interrogativi, soprattutto considerando che la partita si disputerà in trasferta.

Il club israeliano, con la sua esperienza europea e la sua capacità di sorprendere, non può essere sottovalutato.

La particolarità del formato a gironi, con la necessità di accumulare punti e di affrontare avversari differenti, impone un approccio strategico e una gestione attenta delle energie.

Gasperini sottolinea l’importanza di interiorizzare questo aspetto, invitando la squadra a concentrarsi sul compito immediato senza lasciarsi travolgere da obiettivi irraggiungibili o da pressioni esterne.

L’Europa League, in questa ottica, non è un semplice torneo da disputare, ma un banco di prova per la crescita e la maturazione del gruppo, un’opportunità per affinare le strategie e per testare i limiti, in vista di sfide più impegnative che attendono il club a livello nazionale e continentale.

La qualificazione alla fase successiva rappresenta il primo traguardo, la chiave per accedere a un’Europa più intensa e competitiva.