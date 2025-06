Europei 2025: la Svizzera fa storia col calcio femminile

Il calcio femminile sta riscrivendo la storia, e la Svizzera si appresta a diventare protagonista di questo nuovo capitolo. Gli Europei femminili del 2025, la prima edizione ospitata in terra elvetica, si configurano già come un evento di portata eccezionale, ben prima del fischio d’inizio previsto per il 2 luglio. Un trionfo di presenze, con oltre 500.000 biglietti venduti, superando non solo i precedenti campionati continentali ma anche il Mondiale 2023, che ha visto protagonisti Australia e Nuova Zelanda.Questa esplosione di passione non è un fenomeno circoscritto ai confini svizzeri: un terzo dei biglietti è stato spuntato dagli Stati Uniti, testimoniando l’interesse globale per il calcio femminile, mentre un flusso costante di tifosi italiani sostiene la nazionale azzurra, guidata dal tecnico Andrea Soncin. Il ritiro delle giocatrici, situato nella pittoresca località di Weggis, sulle rive del Lago di Lucerna, offre un ambiente sereno e stimolante in vista delle tre sfide cruciali del girone: Belgio a Sion, Portogallo a Ginevra e Spagna a Berna.L’importanza di questo evento trascende la semplice competizione sportiva. Il coinvolgimento di Karin Keller-Sutter, Presidente della Confederazione Svizzera, in un videomessaggio originale e ironico, sottolinea l’impegno del paese nell’accogliere le 16 squadre partecipanti e i loro appassionati. Il suo augurio, “In Svizzera anche se perdi, vinci”, è un invito a scoprire le innumerevoli bellezze del territorio, un messaggio che racchiude lo spirito di accoglienza e la capacità di trasformare una sconfessione sportiva in un’esperienza indimenticabile.Le otto città ospitanti – Basilea, Berna, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Sion, Thun e Zurigo – offrono un panorama variegato e suggestivo, un mosaico di culture, tradizioni e paesaggi mozzafiato. Questa vetrina non solo promuove il turismo, ma celebra anche i valori che animano il calcio femminile: un crescente riconoscimento della parità di genere, un’attenzione particolare allo spirito di squadra, al fair play e a un’atmosfera più inclusiva e familiare.L’incremento del numero di giocatrici è solo una parte di un fenomeno più ampio, che coinvolge aziende, sponsor e tifosi, tutti attratti dai valori positivi che contraddistinguono questo sport al femminile. Parallelamente, la sostenibilità ambientale assume un ruolo centrale. L’UEFA, in collaborazione con la Confederazione Svizzera, ha implementato misure concrete per ridurre l’impatto ecologico del torneo. Un esempio significativo è l’accesso gratuito ai trasporti pubblici per tutti i possessori di biglietti, incentivando l’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili e riducendo il traffico.Gli stadi svizzeri, tra cui il ‘Wankdorf’ di Berna, pioniere nell’utilizzo di pannelli fotovoltaici, il ‘St. Jakob’ di Basilea, il ‘Letzigrund’ di Zurigo e l”AFG Arena’ di San Gallo, incarnano l’impegno verso un futuro più verde, integrando soluzioni innovative per la produzione di energia rinnovabile. Queste strutture multifunzionali, oltre ad ospitare eventi sportivi, si trasformano in teatri e location per concerti, ottimizzando gli investimenti e contribuendo alla vivacità culturale del paese. Gli Europei femminili 2025 si configurano, dunque, come un evento storico, un crogiolo di sport, cultura, sostenibilità e inclusione, destinato a lasciare un’eredità duratura per il calcio femminile e per l’intera Svizzera.