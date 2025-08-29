Europei Basket: Azzurri a terra, Pozzecco deve reagire

L’inizio del percorso dell’Italia agli Europei di Basket in scena a Cipro si tinge di amarezza.

La nazionale italiana, sotto la guida carismatica di Gianmarco Pozzecco, ha subito una sconfitta inaspettata contro una Grecia agguerrita, con un punteggio finale di 75-66.

Il risultato, seppur non catastrofico, solleva interrogativi e richiede una rapida analisi delle dinamiche di gioco.

Il match, contraddatto da una cronologia di parziali che riflette una certa discontinuità (22-12; 14-20; 20-13; 19-21), ha visto gli azzurri faticare a trovare ritmo e coesione, soprattutto in termini di precisione realizzativa dalla linea dei tre punti.

La percentuale al tiro, decisamente inferiore alle aspettative, ha pesato significativamente sull’economia della partita, limitando le possibilità di inseguimento e sorpasso.

La fisicità dominante di Giannis Antetokounmpo, vero e proprio punto di riferimento per la Grecia, ha imposto ritmi incalzanti sotto canestro, mettendo a dura prova la resistenza e la reattività della difesa italiana.

La presenza del giocatore dei Milwaukee Bucks ha rappresentato un ostacolo quasi insormontabile, rendendo difficile la penetrazione e la creazione di vantaggi.

Tuttavia, la sconfitta non deve essere interpretata come una sentenza.

La squadra italiana, pur mostrando alcune lacune, ha evidenziato lampi di potenziale e un innegabile spirito di combattimento.

La reazione a un avvio del genere sarà cruciale per il prosieguo del torneo.

Pozzecco dovrà analizzare attentamente le cause della debacle, rivedendo le strategie offensive e difensive e lavorando sull’affiatamento dei giocatori.

Al di là del risultato numerico, l’aspetto più importante è la capacità di imparare da questa esperienza.

Gli Europei di Basket rappresentano un banco di prova fondamentale per una nazionale in evoluzione, un’opportunità per testare i propri limiti e per crescere come squadra.

La sfida con la Grecia, pur dolorosa, può trasformarsi in un catalizzatore per una crescita significativa, un trampolino di lancio verso prestazioni future più convincenti.

L’attenzione ora è rivolta alla prossima partita, dove l’Italia dovrà dimostrare di aver assorbito le lezioni apprese e di essere in grado di reagire con determinazione e resilienza.

La strada è ancora lunga e piena di ostacoli, ma il potenziale per un percorso di riscatto è senza dubbio presente.