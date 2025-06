Europeo Under 21: Nunziata guarda avanti, tra Spagna e futuro.

All’alba di un incontro cruciale con la Spagna, valido per la definizione del primato nel girone dell’Europeo Under 21, Carmine Nunziata, allenatore dell’Italia, traccia un quadro tattico e strategico che trascende la mera ricerca della vittoria. L’approccio, come sottolinea il tecnico, rimane fedele alla filosofia di gioco che ha contraddistinto il percorso dell’Under 21 fino a quel momento, ma con l’attenzione rivolta alla salvaguardia del progetto a lungo termine.La competizione, infatti, non è solo una questione di risultato immediato, ma un’occasione per testare la resilienza e l’adattabilità di una squadra in evoluzione. La possibilità di chiudere al primo posto nel girone rappresenta un obiettivo primario, ma non è fine a se stesso; piuttosto, fornisce una posizione vantaggiosa per affrontare le successive fasi del torneo, permettendo una migliore gestione delle energie e una più accurata preparazione all’avversario che si presenterà ai quarti.Nunziata non esclude rotazioni e sperimentazioni, consapevole della delicatezza del momento e dell’importanza di preservare il capitale umano a sua disposizione. La presenza di quattro giocatori diffidati (Fabbian, Koleosho, Ndour e Zanotti) impone una gestione oculata degli interpreti, mentre la necessità di concedere riposo ad alcuni elementi chiave, reduci da un intenso dispendio fisico, sottolinea la profondità e la versatilità del gruppo. La dichiarazione “i 23 ragazzi che ho portato qui sono tutti ottimi calciatori” non è una semplice frase di circostanza, ma una conferma della capacità di Nunziata di valorizzare ogni singolo elemento, integrando al meglio competenze e caratteristiche diverse.L’allenatore lancia un messaggio di sostegno a Gennaro Gattuso, il nuovo selezionatore della Nazionale maggiore, riconoscendo la complessità del compito che lo attende e auspicandogli un percorso ricco di successi. La collaborazione sinergica tra le rappresentative maggiori e giovanili è un pilastro fondamentale per la crescita del calcio italiano, un rapporto che Nunziata si impegna a mantenere e rafforzare, accogliendo con favore la possibilità che Gattuso possa osservare le partite in Slovacchia. Questa continuità, questo scambio di esperienze e conoscenze, è essenziale per garantire un flusso costante di talenti e per costruire un futuro solido per il calcio italiano. L’Europeo Under 21 non è solo un torneo sportivo, ma un laboratorio di crescita, un crocevia di talenti che alimenterà la Nazionale maggiore e contribuirà a plasmare il futuro del calcio azzurro.